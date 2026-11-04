Белорусское фуражное зерно начали поставлять в Россию через БУТБ 

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кормовая пшеница и ячмень общим объемом 28 тыс. т реализованы на экспорт по результатам биржевых торгов, проводившихся на Белорусской универсальной товарной бирже в сентябре и октябре 2026 года, за этот период заключены три биржевые сделки. Весь товар приобретен резидентами России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.



Экспорт фуражного зерна является новым направлением биржевой торговли, призванным расширить номенклатуру белорусской продукции АПК, поставляемой за рубеж через биржевую площадку. В настоящее время, помимо кормовой пшеницы и ячменя, на внешние рынки также реализуется ржаная и пшеничная мука, просо и семена гречихи.



"Экспортные торги фуражным зерном организованы во взаимодействии с белорусскими производителями как альтернативный канал сбыта их продукции за рубеж. В качестве целевого рынка изначально рассматривалась Россия, поэтому при подготовке к торгам особое внимание уделялось привлечению покупателей из этой страны. В результате всего за три торговые сессии покупателям из России реализовано 22 тыс. т кормовой пшеницы и 6 тыс. т кормового ячменя", - отметили в пресс-службе.



Речь идет об экспорте именно фуражного зерна, объем заготовки которого в этом году превышает прошлогодний показатель. Что касается продовольственного и технического зерна, то данная продукция, как правило, реализуется на биржевых торгах для внутреннего рынка. По данным БУТБ, в текущем году сделки по покупке зерна заключались в июле, августе и сентябре. За этот период объем биржевых продаж зерна отечественным потребителям составил 29,5 тыс. т.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-