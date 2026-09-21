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Белорусско-китайское предприятие по производству молочных продуктов открылось в Китае 

Опубликовано:

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Экономика
21 сентября 2026, 16:19

Белорусско-китайское предприятие по производству молочных продуктов открылось в Китае 

Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае открылось белорусско-китайское предприятие по производству молочных продуктов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Открытие предприятия по производству молочных продуктов ООО "Молочная компания Бабушкина крынка (Хэнань)" прошло в городе Лохэ провинции Хэнань. Новый проект становится еще одним шагом в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укреплении позиций белорусской молочной продукции на внешних рынках.
В мероприятии приняли участие посол Беларуси в Китае Александр Червяков и секретарь городского комитета Коммунистической партии Китая города Лохэ Хуан Фан. "Открытие совместного предприятия в провинции Хэнань подтверждает последовательный курс на углубление белорусско-китайского партнерства в аграрной и перерабатывающей сферах и создает дополнительные возможности для наращивания экспортного потенциала отечественной молочной отрасли", - отметили в пресс-службе.-0- 
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