Белорусско-китайское предприятие по производству молочных продуктов открылось в Китае 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае открылось белорусско-китайское предприятие по производству молочных продуктов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.Открытие предприятия по производству молочных продуктов ООО "Молочная компания Бабушкина крынка (Хэнань)" прошло в городе Лохэ провинции Хэнань. Новый проект становится еще одним шагом в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укреплении позиций белорусской молочной продукции на внешних рынках.В мероприятии приняли участие посол Беларуси в Китае Александр Червяков и секретарь городского комитета Коммунистической партии Китая города Лохэ Хуан Фан. "Открытие совместного предприятия в провинции Хэнань подтверждает последовательный курс на углубление белорусско-китайского партнерства в аграрной и перерабатывающей сферах и создает дополнительные возможности для наращивания экспортного потенциала отечественной молочной отрасли", - отметили в пресс-службе.-0-