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Белорусский стенд представлен в составе павильона ШОС на Международной выставке керамики и фарфора в КНР

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
18 октября 2026, 15:11

Белорусский стенд представлен в составе павильона ШОС на Международной выставке керамики и фарфора в КНР

Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 23-й Международной выставке керамики и фарфора в китайском городе Цзиндэчжэнь белорусский стенд представлен в составе объединенного павильона Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Окно ШОС", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы. 

Выставка организована Китайской ассоциацией керамической промышленности, Ассоциацией керамики г.Цзиндэчжэнь, Торговой палатой керамики Цзиндэчжэнь при поддержке Народного правительства провинции Цзянси (КНР).

Посетители выставки и представители китайских средств массовой информации проявили большой интерес к потенциалу Беларуси не только в сфере керамического и гончарного производства, но также и в области ремесленного искусства, народных промыслов, сувенирной продукции из стекла, хрусталя, дерева. Особое внимание привлекли образцы продукции из хрусталя, которая известна далеко за пределами нашей страны. 
Широкое представительство участников из стран ШОС свидетельствует о перспективности участия белорусских производителей данной продукции различных форм собственности, в том числе с возможностью реализации выставленных экспонатов. Белорусский стенд в составе павильона ШОС организован Секретариатом Организации при поддержке посольства Беларуси в Пекине.

Мероприятие, которое приурочено 25-летию Организации, продлится по 22 октября. Во время этой ежегодной выставки павильон ШОС впервые организован по инициативе Секретариата ШОС при содействии мэрии города Цзиндэчжэнь.  

В выставочном центре Taobocheng в городе Цзиндэчжэнь на площади около 140 тыс. кв.м выставлены стенды более 450 участников из 19 стран мира. Среди посетителей свыше 800 зарубежных гостей.

Заместитель генерального секретаря ШОС Батыр Турсунов на церемонии открытия в своем выступлении отметил символичность проведения выставки в Цзиндэчжэне - колыбели фарфорового производства Китая. Замгенсекретаря акцентировал внимание, что культурное сотрудничество занимает значимое место в повестке дня Организации. Он обратил внимание на успешную работу совещаний министров культуры и встреч руководителей туристских администраций государств-членов ШОС, а также подчеркнул важность проведения фестивалей и выставок в рамках Организации.

Представленные в павильоне "Окно ШОС" работы мастеров, по словам Батыра Турсунова, отражают культурное многообразие народов, объединенных "шанхайским духом". Он выразил уверенность в том, что такие мероприятия впредь будут проводиться регулярно. Замгенсекретаря также отметил, что выставка служит площадкой для делового и технологического сотрудничества, где демонстрируются достижения цифровой трансформации, результаты работы с новыми материалами, осуществляется обмен передовым опытом.

Международная выставка керамики и фарфора в Цзиндэчжэне проводится с 2004 года. 

В июле 2026 года объект "Исторические объекты ремесленного производства фарфора в Цзиндэчжэне" включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект состоит из 15 элементов наследия и в общей сложности 45 отдельных компонентов, представляющих всю технологическую цепочку создания фарфора на протяжении более чем 1700 лет.-0-

Фото предоставлено организаторами
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