Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 28 сентября Опубликовано: Экономика 28 сентября 2026, 17:09 Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 28 сентября Фото из архива 28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 28 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар стал дешевле на 0,0019 рубля - его курс составил 3,0257 рубля.Курс юаня стал ниже на 0,0005 рубля - 4,514 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля снизился на 0,0023 рубля и составил 3,5891 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь курсы валют Новости рубрики Экономика Комплексная работа на мелиорированных землях положительно повлияла на урожай в Брестской области - Русый Беларусь предлагает России участие в программах северного завоза и развития Дальнего Востока и Арктики Первый транзитный рейс с белорусским грузом прошел по Северному морскому пути в Китай В Китай отправлен очередной сборный контейнерный поезд "Колосок" Посольство Судана будет содействовать развитию биржевой торговли с Беларусью Первые в Беларуси. В ПВТ зарегистрированы резиденты в статусе криптобанков Главная Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 28 сентября Главное Руководство министерств, Администрации Президента и местная вертикаль. Подробности кадрового дня у Лукашенко Лукашенко согласовал назначение десяти новых руководителей районов и дал им ценное напутствие Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в воинской части 120-й отдельной мехбригады Первые в Беларуси. В ПВТ зарегистрированы резиденты в статусе криптобанков Топ-новости Указом Президента совершенствуется деятельность Белтелерадиокомпании "Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев "Нужна мобилизация". Лукашенко напомнил о продолжении уборочной кампании Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции Вольфович представил личному составу нового начальника Генштаба ВС - первого замминистра обороны Муравейко простился со Знаменем Минобороны Военная безопасность государства всегда является одной из основных сфер - Белый Новый руководитель МАРТ: внутренний рынок и национальный производитель должны быть в приоритете Новый посол о сотрудничестве Беларуси с Сирией: от гуманитарных контактов до прикладной экономики Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 сентября. О чем предупреждают синоптики? Сезон бабьего лета открыт, но ночью могут быть заморозки. Какую погоду ждать белорусам на этой неделе? В Китай отправлен очередной сборный контейнерный поезд "Колосок" Новые правила по охране труда при проведении культурно-зрелищных мероприятий утверждены в Беларуси Беларусь сломала создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны - Селиверстов Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится в БЕЛТА 29 сентября С нами интереснее БЕЛТА + тв программа курсы погода Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"