Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 18 сентября Опубликовано: Экономика 18 сентября 2026, 13:28 Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 18 сентября Фото из архива 18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 18 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА. Доллар стал дешевле на 0,0045 рубля - его курс составил 3,0234 рубля. Курс юаня стал ниже на 0,0023 рубля - 4,5191 рубля за 10 юаней. Курс российского рубля снизился на 0,0033 рубля и составил 3,5957 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь курсы валют Новости рубрики Экономика Ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем правительства - Совмин БУТБ готова к более тесному сотрудничеству с Международной ассоциацией бирж Новый супербыстрый зарядный комплекс для электрокаров открыли на трассе М1 в Кобринском районе Беларусь наращивает экспорт сухого молока в Алжир Картофель в Беларуси убрали с 28% запланированных площадей Стажировки, конкурсы и хакатоны. В ПВТ планируют реализовать совместные проекты с Оманом Главная Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 18 сентября Главное Жесткая критика, но не только. Лукашенко поручил за будущий год кардинально изменить Могилевскую область Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель VIDEOBEL.BY - два года в эфире: блогеры, новые форматы и планы по выходу на зарубежную аудиторию Уже 140 миллионов: как обычные магазины заменяют населению банкоматы Топ-новости Лукашенко - молодежи: у нас страна возможностей, вам надо это все сохранить в будущем День возвращения миллионов белорусов в свою семью. Лукашенко о значимости 17 сентября Вступил в силу закон о питьевом водоснабжении и водоотведении Ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем правительства - Совмин Визит принцессы Султаната Оман в Гродно открывает возможности для развития сотрудничества между странами - Бурак Минфин США официально снял санкции с "Лакокраски" и "Беллесбумпрома" Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отметили в Беларуси Беларусь и Мьянма обсудили направления сотрудничества в судебно-экспертной деятельности Уникальный цирк-шапито "13 метров" поделится с брестчанами "Тайнами египетских пирамид" Картофель в Беларуси убрали с 28% запланированных площадей Областные "Дажынкі" пройдут в Дзержинске 19 сентября. Что в программе фестиваля В Гродно презентовали выставку "Великолепие оманского серебра: сокровища Оманского двора" Стажировки, конкурсы и хакатоны. В ПВТ планируют реализовать совместные проекты с Оманом Коммерческие помещения в "Маяке Минска": высокий трафик, различные площади и выгода до 15% Проект КС "Школа конституционализма" продолжается, второе занятие - для слушателей Академии управления С нами интереснее курсы БЕЛТА + погода тв программа Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА