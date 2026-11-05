Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 5 ноября Опубликовано: Экономика 05 ноября 2026, 13:42 Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 5 ноября Фото из архива 5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 5 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0109 рубля - его курс составил 2,9915 рубля.Курс юаня повысился на 0,0132 рубля и стал 4,483 рубля за 10 юаней. Российский рубль подорожал на 0,002 рубля и составил 3,6535 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Нужны новые идеи и проекты. Делегация Брестской области посетит две китайские провинции Российские компании почти на треть увеличили объемы торговли на БУТБ Торговля и производители должны вместе продвигать белорусские товары - МАРТ Внешнеторговый оборот товаров в Беларуси в январе-сентябре превысил $77 млрд Упрощение торговых процедур, логистика. ЕЭК и ЭСКАТО ООН подписали меморандум Обновленный завод по производству гидроцилиндров открыли в Кобрине Главная Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 5 ноября Главное Лукашенко ориентирует на строительство по стране небольших ферм по откорму КРС мясных пород Беларусь и Лаос договорились развивать народную дипломатию и упрощать условия для бизнеса Законопроект по вопросам официальных геральдических символов принят депутатами в первом чтении Более века служения медицине. В Минске проходят торжества к 105-летию БГМУ Топ-новости Лукашенко: нынешнее поколение должно предложить молодежи модель для движения вперед "Здесь курорт". Лукашенко оценил перемены в хозяйстве, где сам раньше работал Заместитель премьер-министра Лаоса Тхонгсаван Фомвихан возложил венок к монументу Победы Обновленный завод по производству гидроцилиндров открыли в Кобрине Белорусские депутаты ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с КНДР БГМУ является брендом Беларуси - Ходжаев на праздновании юбилея вуза Нацбанк расширил лицензионные полномочия ЗАО "Нео Банк Азия" В БГУИР школьники смогли на день примерить на себя роль студентов ведущего IT-вуза страны Может ли стать гуманитарная операция в Алешках кирпичиком в деле будущего мира? Мнение эксперта О факторах опасности при гололедице рассказали в МЧС Как проводят осенние каникулы октябрята и пионеры, рассказали в БРПО Формула инвестиций: коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" с выгодой до 15% В СНГ упрощается процедура возмещения расходов при возвращении несовершеннолетних в страны постоянного проживания Форум как стабилизатор. О чем говорил Рыженков на Минской конференции по безопасности Беларусь и Бахрейн договорились активизировать межмидовское взаимодействие С нами интереснее курсы БЕЛТА + тв программа погода Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"