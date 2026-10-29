Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 29 октября Опубликовано: Экономика 29 октября 2026, 13:31 Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 29 октября Фото из архива 29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 29 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0004 рубля - его курс составил 2,9462 рубля.Курс юаня повысился на 0,0055 рубля и стал 4,4286 рубля за 10 юаней. Российский рубль подорожал на 0,0002 и составил 3,6624 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги курсы валют экономика Беларуси Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика От торговли к инвестиционным проектам. Какие направления сотрудничества будут развивать Беларусь и Алтай Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Республикой Алтай - Шулейко "Движемся достаточными темпами". Делегаты ВНС в Минске оценили ход выполнения Программы-2030 Инфляционные процессы в странах ЕАЭС остаются под контролем - Головченко Беларусь и Ферганская область подписали девять соглашений о сотрудничестве По каждому из приоритетов Программы-2030 уже достигнуты первые весомые результаты - Чеботарь Главная Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 29 октября Главное Лукашенко позитивно оценил рост турпотока из России в Беларусь Белорусская сторона участвует в гуманитарной операции в Алешках Гуманитарная миссия в Алешках. Хроника событий на территории Беларуси 29 октября Будущее улыбок в Минске: что покажут на форуме "Стоматология Беларуси 2026" Топ-новости "Мы своих братьев не предадим". Лукашенко о политике Беларуси по отношению к России Глава Республики Алтай о сотрудничестве с Беларусью: невзирая на тысячи километров, мы очень близки Прямое авиасообщение, белорусский санаторий и АПК. Какие проекты реализуют Беларусь и Республика Алтай Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Республикой Алтай - Шулейко Проект создания предприятия по производству стрелочных переводов обсудили на встрече в правительстве Храм образования и науки. Торжественное заседание Совета БГУ проходит по случаю 105-летия вуза Зонты далеко не убирать? Какую погоду ждать белорусам 30 октября, рассказали синоптики Под национальным флагом. Семь белорусов выступят на юношеской Олимпиаде в Сенегале Цифровой суверенитет: как NTechnology SIEM защищает от внешних рисков По каждому из приоритетов Программы-2030 уже достигнуты первые весомые результаты - Чеботарь В Минске проходит VI Международная социологическая конференция с участием более 250 экспертов В Беларуси продажа пеллет населению выросла более чем в три раза "Победа была бы неполной без флага и гимна". Борец Маскевич о золоте чемпионата мира Проект новой редакции закона "Об охране труда" готовится к первому чтению В Беларуси в купальный сезон спасли 181 человека, число погибших на воде сократилось на 3% С нами интереснее погода БЕЛТА + курсы тв программа Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"