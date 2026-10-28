Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 28 октября Опубликовано: Экономика 28 октября 2026, 13:30 Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 28 октября Фото из архива 28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 28 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0002 рубля - его курс составил 2,9458 рубля.Курс юаня повысился на 0,0053 рубля и стал 4,4231 рубля за 10 юаней. Российский рубль подорожал на 0,0025 и составил 3,6622 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Госдума РФ ратифицировала протокол с Беларусью по косвенным налогам Более 10,6 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси ЕЭК устранила риск остановки добычи нефти в ЕАЭС из-за требований техрегламента Евразийская сахарная ассоциация оценила экспортный потенциал ЕАЭС в сезоне 2026-2027 годов О чем скажет метка "содержит формальдегид" на косметике? Вступают в силу изменения в техрегламент ЕАЭС Беларусь остается внешнеэкономическим партнером №1 для Башкортостана - председатель Курултая Главная Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 28 октября Главное "Главное - женщина". Лукашенко поручил МВД разработать законопроект "Об амнистии" Турчину покажут перспективные образцы вооружения и военной техники Более 10,6 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси Увидеть неискаженную правду. Концерт-реквием "Каждый третий" представили в Уфе Топ-новости Указом Президента учреждены герб и флаг Гомельского района Мобильные платформы и цифровая геология: Беларусь и Россия расширяют экологическое сотрудничество Госдума РФ ратифицировала протокол с Беларусью по косвенным налогам Размеры государственной адресной социальной помощи возрастут с 1 ноября Life запустил первый тариф с безлимитом интернета и подпиской Okko Стал известен чемпион битвы караваев Марафон "Мы - защитники Отечества" в Могилеве объединил молодежь Беларуси, России и Армении Губернатор Санкт-Петербурга: белорусские производители очень быстро отвечают на наши пожелания и заказы Расширение межрегионального сотрудничества с Ташкентской областью Узбекистана обсудили в Совете Республики Беларусь остается внешнеэкономическим партнером №1 для Башкортостана - председатель Курултая Субсидии от государства на организацию своего дела вырастут в Беларуси От дружбы - к совместным проектам. Главное о визите Президента Монголии в Беларусь Законопроект по вопросам таможенного регулирования внесен в Палату представителей Товарооборот Беларуси и России по итогам 2026 года может превысить $70 млрд - посол РФ Темп модернизации и строительства линий электропередач должен увеличиться вдвое - Каранкевич С нами интереснее погода БЕЛТА + тв программа курсы Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"