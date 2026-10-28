Российский рубль подорожал на 0,0025 и составил 3,6622 рубля за 100 российских рублей.-0-





28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 28 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0002 рубля - его курс составил 2,9458 рубля.Курс юаня повысился на 0,0053 рубля и стал 4,4231 рубля за 10 юаней.