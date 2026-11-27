Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 27 ноября Опубликовано: Экономика 27 ноября 2026, 13:34 Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 27 ноября Фото из архива 27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 27 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0004 рубля - его курс составил 3,0065 рубля.Курс юаня повысился на 0,0095 рубля и стал 4,5175 рубля за 10 юаней. Российский рубль подорожал на 0,0071 рубля и составил 3,6652 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Рынок труда, борьба с онкологией и беспилотные системы. Какие решения приняты Экономическим советом СНГ Беларусь прорабатывает поставки лекарств и детского питания в Никарагуа Коллаборация с IT поможет сократить сроки процедур в строительстве - Терехов Органы финконтроля стран ЕАЭС подвели итоги проверки зачисления и распределения ввозных пошлин Для Беларуси важно развитие беспилотных технологий в мирных целях - Петкевич В Беларуси накопали более 5,6 млн тонн сахарной свеклы Главная Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 27 ноября Главное Оман, Вьетнам, Эмираты. Лукашенко направился с большим визитом в государства Персидского залива и ЮВА Турчин оценил ход реализации инвестпроектов в ОАО "Гродно Азот" Рыженков: Беларусь и Никарагуа активно взаимодействуют в политической, экономической и культурной сферах beCloud и Positive Technologies запустят онлайн-полигон Standoff Defend в Беларуси Топ-новости Рынок труда, борьба с онкологией и беспилотные системы. Какие решения приняты Экономическим советом СНГ Беларусь изучит китайские подходы к оценке эффективности работы местной власти - Перцов "Это слезы радости". Участники гуманитарной миссии в белорусско-украинском приграничье поделились эмоциями Беларусь предложила Польше провести консультации о влиянии приграничного забора на состояние Беловежской пущи beCloud включает 5G в Минском метрополитене Карпенко подвел итоги деятельности ЦИК за 2021-2026 годы Резервы ВНС. Дальнейшее раскрытие потенциала высшего представительного органа народовластия обсуждают эксперты Машино-места в "Минск-Мире" по ценам "Черной пятницы": спецпредложения до конца ноября Лебедев анонсировал встречу глав правительств стран СНГ в Москве Евразийская система безопасности без Беларуси содержательно и институционально невозможна - аналитик Китай и Беларусь намерены расширять обмен опытом государственного управления "Смени шины у своей машины!". ГАИ проводит единый день безопасности дорожного движения Общий рынок труда, развитие беспилотных систем: что на повестке заседания Экономического совета СНГ Сохранение наследия и исторической памяти. Рыженков о работе Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО Более 4 тыс. авто находятся в очереди на въезд в Евросоюз С нами интереснее курсы тв программа погода БЕЛТА + Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"