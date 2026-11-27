Российский рубль подорожал на 0,0071 рубля и составил 3,6652 рубля за 100 российских рублей.-0-





27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 27 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0004 рубля - его курс составил 3,0065 рубля.Курс юаня повысился на 0,0095 рубля и стал 4,5175 рубля за 10 юаней.