Российский рубль подорожал на 0,0003 рубля и составил 3,6402 рубля за 100 российских рублей.-0-





11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 11 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0051 рубля - его курс составил 3,007 рубля.Курс юаня повысился на 0,0070 рубля и стал 4,5139 рубля за 10 юаней.