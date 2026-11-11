Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 11 ноября Опубликовано: Экономика 11 ноября 2026, 13:26 Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 11 ноября Фото из архива 11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 11 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подорожал на 0,0051 рубля - его курс составил 3,007 рубля.Курс юаня повысился на 0,0070 рубля и стал 4,5139 рубля за 10 юаней. Российский рубль подорожал на 0,0003 рубля и составил 3,6402 рубля за 100 российских рублей.-0- Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах Теги Беларусь валюта курсы валют Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Экономика Технический облик третьего энергоблока БелАЭС уже обсуждается - Лихачев Ядерные и неатомные технологии. Беларусь развивает сотрудничество с "Росатомом" Белорусские аграрии накопали более 5,3 млн тонн сахарной свеклы "Инвестиционные дни Беларуси" прошли в китайском Шэньчжэне Более 5 млн средств измерений прошли поверку с начала года - Госстандарт Достаточен ли объем золотовалютных резервов Беларуси, рассказали в Нацбанке Главная Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 11 ноября Главное Лукашенко на встрече с Путиным: товарооборот между Беларусью и Россией прилично растет Ядерные и неатомные технологии. Беларусь развивает сотрудничество с "Росатомом" Белорусские аграрии накопали более 5,3 млн тонн сахарной свеклы Электромобили ARCFOX официально в Беларуси: кредит от 0,99% и гарантия 8 лет на батарею Топ-новости Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Беларуси по современным видам вооружений Путин: Россия высоко ценит помощь Беларуси в организации гуманитарных обменов Сергеенко о качестве услуг электросвязи: это определяет уровень комфорта каждого жителя страны В Минске прощаются с народной артисткой Беларуси Светланой Вуячич Национальный центр обмена трафиком: 16 лет в центре цифровых коммуникаций "Тонко чувствовать настроение и запросы общества". Парламентарии о ключевых принципах своей работы В Минске на пр.Независимости произошла авария с маршруткой Беларусь и Китай расширяют авиасообщение Минсвязи уточнило требования при подключении услуг мобильного интернета сверх тарифного плана Кочанова: парламентаризм в нашей стране является основой, правовым фундаментом "Даже небольшая инициатива может изменить чью-то жизнь". Как волонтерство становится новым молодежным трендом Петкевич обсудила с постпредом России при СНГ взаимодействие в экономике и гуманитарное сотрудничество Каб дзеці і ўнукі не забыліся, што яны - беларусы. Міністр інфармацыі сустрэўся з беларускімі пісьменнікамі МИД: граждан Беларуси нет среди погибших и пострадавших в результате массового ДТП в Болгарии Рыженков назвал три фактора, приближающих завершение конфликта в Украине С нами интереснее курсы погода БЕЛТА + тв программа Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"