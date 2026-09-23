Белорусские ученые вывели новый гибрид кукурузы

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Селекционеры Полесского института растениеводства представили новый гибрид кукурузы "Вивален 1322". С 2026 года он официально включен в Государственный реестр сортов Беларуси и рекомендован для выращивания на зерно и силос. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.



Сорт "Вивален 1322" имеет среднеранний срок созревания: он успевает полностью сформировать урожай до наступления осенних холодов, но по объему продукции не уступает более поздним сортам. Кроме того, все растения на поле будут одинаковой высоты и созреют одновременно, что обеспечивает максимальную эффективность работы уборочной техники. "Главная ценность любого гибрида - урожайность. У нового сорта она составляет в среднем 113 ц/га зерна, а в благоприятных условиях достигает 167 ц/га. Для сравнения: многие стандартные гибриды этого класса дают 80-90 ц/га, то есть отечественная разработка заметно превосходит их по продуктивности", - отметили в ведомстве.



Сбор крахмала с гектара достигает 64,4 ц. Ключевое практическое преимущество нового гибрида - способность быстро отдавать влагу перед уборкой. Зерно высыхает в поле естественным путем, что позволяет хозяйствам сократить затраты на искусственную сушку и начинать уборку на неделю раньше, минимизируя риски из-за осенних дождей. Также сорт обладает высокой устойчивостью культуры.



Кроме того, гибрид интенсивно наращивает зеленую массу весной, опережая в росте сорняки, и противостоит как погодным аномалиям (засухе, перепадам температур), так и распространенным заболеваниям. "Внедрение таких отечественных разработок в севооборот - шаг к повышению общей рентабельности растениеводства в Беларуси", - добавили в Минсельхозпроде.-0-