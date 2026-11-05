5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод посетила официальная делегация Мали, представляющая сельскохозяйственный сектор. Обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе с учетом потребностей агропромышленного комплекса Мали. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МТЗ.
Визит стал возможностью для укрепления деловых контактов между представителями двух стран. Гости посетили корпус сборки тракторов и выставочную экспозицию предприятия. Маркетинг-директор ОАО "МТЗ" Александр Казакевич представил линейку тракторной техники, рассказал о ее функциональных возможностях и особенностях применения. Наибольший интерес вызвали модели мощностью от 80 до 100 лошадиных сил, а также техника, адаптированная для работы на заболоченных участках.
Гости детально ознакомились с производственными возможностями предприятия, технологическими процессами и модельным рядом выпускаемой техники BELARUS.
Важной частью программы стало посещение музейно-промышленного центра МТЗ, где представители Мали ознакомились с историей становления и развития предприятия.-0-
Экономика
05 ноября 2026, 15:48
Белорусские тракторы для Мали: какие модели МТЗ заинтересовали делегацию
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