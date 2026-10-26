Белорусские строители возведут Дом юстиции во Владимире 

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белстройцентр" построит Дом юстиции во Владимире (РФ). Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии.



Площадку будущего объекта посетили министр юстиции России Константин Чуйченко, губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Проект презентовал директор ООО "Стройцентр", дочерней компании РУП "Белстройцентр", Артем Сахаревич.



Земельный участок для будущего Дома юстиции находится в центре Владимира. Здание будет двухэтажным, фасад оформят в стиле белокаменной архитектуры. В нем разместятся Центр бесплатной юридической помощи, управление Министерства юстиции по Владимирской области и лаборатория судебной экспертизы.



Работы планируется начать уже в следующем году.



Александр Авдеев отметил, что Беларусь - надежный, многолетний партнер региона. Наши рабочие и специалисты принимали участие в строительстве в нем белорусской школы, очистных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, других зданий.-0-