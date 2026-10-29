Белорусские специалисты помогут в газификации населенных пунктов Калужской области

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договор о догазификации Калужской области подписан на полях XXX Белорусского энергетического и экологического форума и международной специализированной выставки "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро", сообщили БЕЛТА в ГПО "Белтопгаз".
Подписанный между ОАО "БЕЛГАЗСТРОЙ" - управляющая компания холдинга" и АО "Газпром газораспределение Калуга" документ предусматривает выполнение белорусскими специалистами комплекса работ в населенных пунктах региона.
Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов отметил высокий уровень работы организаций ГПО "Белтопгаз": "Белорусские коллеги обладают ценным практическим опытом в сфере цифровизации газового хозяйства и эксплуатации сетей. Мы видим значительный потенциал для дальнейшего углубления партнерства, особенно в части внедрения современных систем учета и повышения надежности газоснабжения".
XXX Белорусский энергетический и экологический форум в Минском международном выставочном центре посвящен современным энергетическим технологиям, международному сотрудничеству, научным разработкам и практическим решениям для отрасли.-0-