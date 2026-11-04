Белорусские аграрии накопали уже более 4,7 млн тонн сахарной свеклы

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии накопали уже 4720 тыс. т сахарной свеклы средней урожайностью 502 ц/га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.





В Минской области получено 1735 тыс. т, Гродненской - 1589 тыс. т, Брестской - 852 тыс. т, Могилевской - 473 тыс. т, Гомельской - 42 тыс. т, Витебской - 29 тыс. т. Сахарная свекла убрана с площади 94 тыс. га, что составляет 87% от плана.





В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса и кукурузы 11 098 тыс. т. Минская область собрала 3034 тыс. т, Гродненская - 2212 тыс. т., Брестская - 2030 тыс. т, Могилевская - 1371 тыс. т, Гомельская - 1295 тыс. т, Витебская - 1156 тыс. т.





Заготовлено: сена - 634 тыс. т (89% от плана), сенажа - 13 102 тыс. т (92%), силоса - 19 547 тыс. т (95%), травяных кормов - 9326 тыс. т кормовых единиц (92%). Кукуруза на силос убрана с 98% площадей.





Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 165 тыс. т урожайностью 323 ц/га, что на 4 ц/га выше прошлогоднего. Убрано 89%. Поднято зяби на 703 тыс. га - 49% от плана.





Накоплено минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под зяблевую обработку и яровой сев - 83% к плану.-0-