Белорусские аграрии накопали более 5,3 млн тонн сахарной свеклы

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии накопали 5316 тыс. т сахарной свеклы средней урожайностью 511 ц/га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.



В Минской области получено 1938 тыс. т, Гродненской - 1816 тыс. т, Брестской - 967 тыс. т, Могилевской - 516 тыс. т, Гомельской - 44 тыс. т, Витебской - 35 тыс. т. Сахарная свекла убрана с 104 тыс. га, что составляет 96% от плана.



В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса и кукурузы 11 410 тыс. т. Минская область собрала 3124 тыс. т, Гродненская - 2312 тыс. т, Брестская - 2062 тыс. т, Могилевская - 1404 тыс. т, Гомельская - 1323 тыс. т, Витебская - 1185 тыс. т.



Заготовлено: сена - 638 тыс. т (89% от плана), сенажа - 13 191 тыс. т (92%), силоса - 19 981 тыс. т (97%), травяных кормов - 9468 тыс. т кормовых единиц (93%). Кукуруза на силос убрана со 100% площадей.



Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 190 тыс. т урожайностью 334 ц/га. Убрано 98%. Поднято зяби на 965 тыс. га - 67% от плана.



Накоплено минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под зяблевую обработку и яровой сев - 92% к плану.-0-