Белорусские аграрии накопали более 2,4 млн тонн сахарной свеклы





В разрезе областей накопано сахарной свеклы: Минская - 927 тыс. т, Гродненская - 849 тыс. т, Брестская - 403 тыс. т, Могилевская - 224 тыс. т, Витебская - 20 тыс. т, Гомельская - 9 тыс. т.





В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса и кукурузы 9615 тыс. т. В разрезе областей: Минская - 2545 тыс. т, Гродненская - 1892 тыс. т, Брестская - 1781 тыс. т, Могилевская - 1244 тыс. т, Гомельская - 1158 тыс. т, Витебская - 995 тыс. т.





Запахано под сев озимых зерновых 1517 тыс. га, что составляет 101% от плана в 1500 тыс. га. Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 1391 тыс. га - 93% от плана.





Заготовлено сена - 619 тыс. т (86% от плана), сенажа - 12 843 тыс. т (90%), силоса - 13 153 тыс. т (64%), травяных кормов - 7506 тыс. т кормовых единиц (74%).





Кукуруза на силос убрана с 66% площадей. Заготовлено льнотресты 161 тыс. т.





Картофеля накопано 503 тыс. т средней урожайностью 328 ц/га, что на 9 ц/га выше прошлогодней. В разрезе областей: Минская - 129 тыс. т, Могилевская - 128 тыс. т, Брестская - 101 тыс. т, Гомельская - 55 тыс. т, Гродненская - 54 тыс. т, Витебская - 36 тыс. т.





Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 86 тыс. т урожайностью 322 ц/га, что на 23 ц/га выше прошлогоднего.-0-

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, сахарная свекла убрана с 48% площадей, накопано 2432 тыс. т корнеплода средней урожайностью 466 ц/га. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.