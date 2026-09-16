16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии накопали более 1,1 млн тонн сахарной свеклы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.



По оперативным данным на 16 сентября, сахарная свекла убрана с 26 тыс. га - 24% от плана в 109 тыс. га. Накопано 1146 тыс. т корнеплода, средняя урожайность - 437 ц/га. В разрезе областей: Минская - 504 тыс. т, Гродненская - 397 тыс. т, Брестская - 138 тыс. т, Могилевская - 105 тыс. т, Витебская - 2 тыс. т.



В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса 9246 тыс. т. В разрезе областей: Минская - 2436 тыс. т, Гродненская - 1846 тыс. т, Брестская - 1679 тыс. т, Могилевская - 1217 тыс. т, Гомельская - 1094 тыс. т, Витебская - 974 тыс. т.



Запахано под сев озимых зерновых 964 тыс. га, что составляет 64% от плана в 1500 тыс. га. Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на 517 тыс. га - 34% от плана. Все области идут темпами, превышающими прошлогодние.



Кукуруза на силос убрана с 28% площадей. Скошено трав вторым укосом на 950 тыс. га, что составляет 94% от плана.



Также заготовлено сена - 593 тыс. т, что составляет 83% от плана, сенажа - 12 692 тыс. т (89%), силоса - 5484 тыс. т (27%), травяных кормов - 5355 тыс. т кормовых единиц (53%).



Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 177% к плану.



Картофель убран с 24% площадей. Накопано картофеля 183 тыс. т, средняя урожайность - 344 ц/га. В разрезе областей: Могилевская - 61 тыс. т, Минская - 43 тыс. т, Брестская - 25 тыс. т, Гомельская - 23 тыс. т, Витебская - 16 тыс. т, Гродненская - 15 тыс. т.-0-