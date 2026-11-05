5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Юрий Чеботарь утвердил план мероприятий Белорусской недели предпринимательства - 2026, которая пройдет с 16 по 20 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
"Пул из более чем 200 мероприятий охватит все регионы страны, и у каждого заинтересованного есть возможность принять в них активное участие", - рассказали в пресс-службе. Мероприятия объединят представителей органов власти, бизнеса, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, образовательных учреждений и инициативных граждан.
Сохранен традиционный формат проведения "каждый день - новое направление". В этом году акценты расставлены следующим образом: первый день (16 ноября) - стимулирование предпринимательской инициативы среди молодежи, второй - инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. Третий день посвящен туристическому направлению, четвертый - диалогу власти и бизнеса.
Завершится Белорусская неделя предпринимательства чествованием победителей национального конкурса "Предприниматель года".-0-
Экономика
05 ноября 2026, 16:58
Белорусская неделя предпринимательства пройдет с 16 по 20 ноября
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