Белорусская экспозиция представлена на международной выставке химической промышленности и науки в Москве

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия нефтехимической отрасли Беларуси презентуют разработки и технологические решения на площадке 29-й Международной выставки химической промышленности и науки "Химия-2026", которая проходит с 9 по 12 ноября в Москве. Об этом сообщили БЕЛТА в "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.



На выставке представлено более 300 экспонентов из России, Беларуси, Индии, Китая, Узбекистана и других стран. Предприятия концерна "Белнефтехим" экспонируют широкую линейку продукции и разработок нефтехимического профиля. ОАО "Гродно Азот" представляет образцы основных видов продукции, производимой предприятием: азотные удобрения (КАС, карбамид гранулированный и приллированный, сульфат аммония), промышленную химию (капролактам, ГАС, метанол), образцы полиамида-6, полимерных композиционных материалов, нити полиамидной технической, нити полиамидной текстурированной BCF, кордной ткани.



Предприятие ОАО "Могилевхимволокно" презентует полиэтилентерефталаты для производства одноразовой тары и текстильного назначения, преформы для изготовления бутылок, нетканое полотно "Спанлейс", полимерные пленки и пакеты из них, а также полиэфирные полотна для производства кровельных материалов, тафтинговых, ковровых и других покрытий. ОАО "Завод горного воска" экспонирует модельные составы, которые применяются при изготовлении выплавляемых моделей для точного литья деталей сложной формы, твердые нефтяные парафины и парафиновую эмульсию (в том числе для лесоперерабатывающей промышленности), специальные масла и антиадгезионные смазки, модифицированный свечной воск, а также микрокристаллический воск и свечную массу. Особой популярностью пользуется универсальный слеживатель Belwax FA для уменьшения влагопоглощения и пылеподавления при хранении и транспортировке минеральных и карбамидосодержащих удобрений.



Лидское предприятие ОАО "Лакокраска", презентует ассортимент лакокрасочных материалов (ЛКМ), фталевый ангидрид, полуфабрикатные лаки, поливинилацетаную дисперсию, органоразбавляемые и водно-дисперсионные ЛКМ для объектов промышленности, строительства и розничной торговли. Компания "СветлогорскХимволокно" демонстрирует полиэфирные текстильные нити, трикотажные полотна, нетканые материалы, одноразовые медицинские и универсальные перчатки из латекса и нитрила, полипропиленовую продукцию (плоские и коробчатые мешки, трехслойные мешки коробчатого типа, мягкие контейнеры типа биг-бег, пленочную нить, шпагат, ткань из пленочных нитей, агроткань), иммобилизационные компактные шины, углеродные салфетки, полиэтиленовую и соэкструзионную пленки, термостойкую продукцию "Арселон".



На выставке также представлены ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан". Ведущий белорусский производитель в шинной отрасли ОАО "Белшина" презентует ассортимент зимних легковых шин. Также среди участников - официальный дистрибьютор нефтехимической продукции концерна "Белнефтехим" на территории России - компания ООО "Белнефтехим-РОС".



Запланированы деловые встречи с представителями крупных отраслевых компаний и организаций, переговоры с иностранными партнерами. Оператором белорусской экспозиции на выставке "Химия-2026" выступает унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-