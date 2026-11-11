Белорусская экспозиция представлена на крупнейшей пищевой выставке в Казахстане

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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша республика представляет экспозицию Belarus. The Taste of Nature на международной специализированной выставке в Казахстане FoodExpo Qazaqstan - 2026, которая проходит в Алматы. Об этом сообщили БЕЛТА в УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.Экспозиция Belarus. The Taste of Nature, организованная унитарным предприятием "Белинтерэкспо", представлена девятью компаниями. Среди участников - ведущие предприятия отрасли, такие как Гродненский и Глубокский мясокомбинаты, демонстрирующие линейку мясных и колбасных изделий, консервированной продукции и полуфабрикатов. Жлобинский мясокомбинат презентует сырокопченые колбасы из мяса птицы, а Волковысский мясокомбинат - сырокопченое салями высшего сорта, ассортимент халяльной готовой продукции, наборы колбасных изделий, а также новый формат упаковки для колбасы в слайсерной нарезке.Конфеты из сухого цельного молока представляет ОАО "Бабушкина крынка". Компания ОАО "Беллакт" экспонирует пирожные, сырки, шоколадную колбасу, сливочное масло, десертную пасту, а также ряд новинок, среди которых прессованные молочные конфеты со вкусом ванили и клубники с массовой долей жира 18%. ОАО "Милкавита" также предлагает ассортиментную линейку продукции.ОАО "Солигорская птицефабрика" представляет продукты из яиц, крем на растительных маслах с грибами, грецким орехом, копченым яйцом, вареные перепелиные яйца в соевом, кунжутном соусе и соусе манго-чили. Продукцию из мяса цыплят-бройлеров стандарта "Халяль", колбасные изделия, копчености и деликатесную продукцию презентует ОАО "Птицефабрика "Дружба". На выставке предприятие также демонстрирует новый продукт из мяса цыплят-бройлеров.При участии посла Беларуси в Казахстане Алексея Богданова и генерального консула Беларуси в Алматы Дениса Мелешкина состоялись консультации и деловые встречи с экспонентами. Организованы B2B-встречи с представителями бизнеса и региональных торговых сетей.FoodExpo Qazaqstan является ключевой площадкой для деловых встреч представителей пищевой промышленности Казахстана и других регионов Центральной Азии. В этом году событие объединяет порядка 500 экспонентов из более чем 30 стран, в том числе из Малайзии, ОАЭ, Китая, Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Индонезии, Германии, Чехии, Словакии, Турции, Ирана, Республики Корея.-0-