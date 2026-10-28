"Беллегпром" представил одежду специального назначения для энергетического сектора

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какую одежду специального назначения для энергетического сектора концерн "Беллегпром" представил на XXX Белорусском энергетическом и экологическом форуме в Минске, рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.





Председатель концерна Надежда Лазаревич подчеркнула, что главная задача специальной одежды и обуви - обеспечить работнику комфорт и необходимую защиту в течение рабочего дня. При разработке продукции предприятия учитывают особенности конкретных производств и возможные риски: воздействие высоких температур, электрической дуги, влаги, химических веществ и механических факторов.





"Мы продолжим совершенствовать ассортимент и развивать решения, которые отвечают потребностям предприятий и помогают создавать более безопасные условия труда", - сказала она.

Многие изделия изготовлены из тканей и материалов белорусского производства. "Это наглядный пример того, как внутренние производственные связи помогают создавать качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью", - добавила Надежда Лазаревич. Многие изделия изготовлены из тканей и материалов белорусского производства. "Это наглядный пример того, как внутренние производственные связи помогают создавать качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью", - добавила Надежда Лазаревич.





Для концерна участие в форуме - возможность представить разработки предприятий легпрома специалистам энергетической и промышленной отраслей. "На выставке мы показываем не просто отдельные изделия, а результат совместной работы производителей тканей, одежды и обуви. Такая кооперация позволяет создавать комплексные решения - от разработки материала до готовой экипировки, учитывающей реальные условия труда и требования заказчиков", - пояснила председатель "Беллегпрома".





На экспозиции представлены костюм от общепроизводственных загрязнений и механических истираний из инновационной ткани и костюм от термических рисков для Министерства энергетики. Дизайн учитывает органометрические особенности, что облегчает работу сотрудников. Одно из предприятий разработало антистатический костюм, который применяются в производстве электроники, в нефтяной, газовой и химической промышленности.

Производители также продемонстрировали термостойкое полотно из специальных нитей. Из него можно получить одежду спецназначения для защиты от воздействия термических рисков электрической дуги. Защитный комбинезон одноразового применения из нетканого ламинированного материала предназначен для защиты от проникновения радиоактивных твердых частиц, воды, жидких химических веществ, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. Производители также продемонстрировали термостойкое полотно из специальных нитей. Из него можно получить одежду спецназначения для защиты от воздействия термических рисков электрической дуги. Защитный комбинезон одноразового применения из нетканого ламинированного материала предназначен для защиты от проникновения радиоактивных твердых частиц, воды, жидких химических веществ, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений.





Были представлены ткани для отделки пассажирских воздушных судов, костюм из огнестойкого сукна для использования на предприятиях с повышенными требованиями к защитным свойствам (металлургические, гальванические и литейные производства) и брезентовая полульняная ткань с огнезащитной пропиткой для технического укрытия изделий и оборудования.

На выставке продемонстрировали боевое обмундирование для спасателей - комплект с удлиненной защитной курткой, не сковывающей движения. Водонепроницаемая ткань и герметизированные швы защищают от намокания при тушении пожара. В комплект входят модернизированные краги, объединяющие перчатки спасателя и краги пожарного, что экономит время при смене средств защиты. На выставке продемонстрировали боевое обмундирование для спасателей - комплект с удлиненной защитной курткой, не сковывающей движения. Водонепроницаемая ткань и герметизированные швы защищают от намокания при тушении пожара. В комплект входят модернизированные краги, объединяющие перчатки спасателя и краги пожарного, что экономит время при смене средств защиты.





Кроме того, представлена специальные обувь с защитой от кислот, щелочей, нефти и масел, устойчивая к истиранию и скольжению. В планах - расширение ассортимента с защитой от электродуги, высоких температур и брызг металла.-0-