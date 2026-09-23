23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" подписал меморандум о сотрудничестве с партнерами из Узбекистана во время международной B2B-встречи производителей текстильной и швейно-трикотажной отрасли Беларуси и Узбекистана UzTextile Mission 2026. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.



Бизнес-миссия из Узбекистана объединила представителей более чем 50 предприятий. С белорусской стороны в переговорах приняли участие флагманы "Беллегпрома". "Сегодняшнее мероприятие - ключ к будущему успеху. Убежден, что вы найдете новых партнеров или клиентов, ведь наши сегодняшние возможности - прямой путь к международным рынкам", - сказал посол Узбекистана в Беларуси Нуриддин Мамажонов.



Знаковым событием стало торжественное подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве между концерном "Беллегпром", Ассоциацией "Узтекстильпром" и ООО "EXPOGATE" (Узбекистан). Документ нацелен на развитие торгово-экономического взаимодействия, стимулирование промышленной кооперации, взаимное продвижение продукции и организацию регулярных деловых B2B-миссий.



Начальник управления внешнеэкономических связей концерна "Беллегпром" Наталья Гундарь отметила, что Беларусь и Узбекистан давно связывают теплые, доброжелательные и доверительные отношения. "Легкая промышленность - одно из самых мощных и перспективных направлений нашей совместной работы", - добавила она.



Заместитель председателя Ассоциации "Узтекстильпром" Дониер Хабибуллаев подчеркнул колоссальный экспортный потенциал узбекского текстиля (экспорт около $3 млрд в более чем 80 стран) и готовность предоставить белорусским партнерам широчайший спектр пряжи, тканей и готовых трикотажных изделий.



На мероприятии также представили свои экспозиции более 50 узбекских фабрик. Как отметили в концерне, для белорусских предприятий это стало возможностью вживую оценить тактильные свойства и качество пряжи, суровых и готовых полотен, трикотажа, махровых изделий и фурнитуры, обсудить формулы цен, логистические цепочки и условия прямых поставок сырья, а также наметить совместные кооперационные проекты по выпуску готовой одежды под белорусскими брендами.-0-