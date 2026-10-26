БЕЛАЗ запустил в Кузбассе уникальный центр подготовки специалистов дилерской сети

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ открыл в Кузбассе свой первый в России учебный центр подготовки специалистов дилерской сети по обслуживанию и ремонту карьерной техники. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ".



Центр объединяет три локации, позволяющие пройти полный образовательный цикл от теории до практики. Среди них учебный класс на 27 человек с зоной виртуальной реальности, центр диагностики и ремонта двигателей со стендом имитации неисправностей, производственный участок для работы на реальных двигателях.



Проект даст возможность готовить специалистов дилерской сети в условиях реальной эксплуатации техники, а также обеспечивать единые стандарты качества сервиса для всех предприятий дилерской сети в России и Узбекистане.-0-