БЕЛАЗ отгружает в Кузбасс первую партию 130-тонных самосвалов на СПГ

Машины 15 БЕЛАЗ-7513Р отправятся на угольные разрезы Кемеровской области в октябре - декабре.
Среди приоритетов БЕЛАЗа - расширение продуктового портфеля за счет разработки инновационной продукции, включая карьерные самосвалы на СПГ. Это направление позволяет максимально удовлетворять запросы клиентов горнодобывающей отрасли.
Результаты испытаний опытного образца БЕЛАЗ-7513Р подтверждают эффективность работы техники на СПГ. Общий пробег инновационной машины превысил 250 тыс. км, наработка газового мотора - более 16 тыс. моточасов, перевезено горной массы свыше 1 млн т. Подтверждены надежность и эффективность СПГ-технологии.
Такая техника позволяет сэкономить на разнице стоимости топлива, снижает вредные выбросы в атмосферу, эффективно работает на затяжных подъемах - не уступает дизельной версии самосвала.
"Успешный опыт эксплуатации одиннадцати 90-тонников БЕЛАЗ-7558Н и пилотной 130-тонной модели в Кузбассе подтверждает: внедрение самосвалов на СПГ является взвешенным, а главное, экономически выгодным решением для горной индустрии на современном этапе", - отметили в пресс-службе БЕЛАЗа.-0-