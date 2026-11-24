24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь целенаправленно замещает внешние валютные заимствования внутренним инвестиционным кредитованием в рублях. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров в эфире телеканала "Первый информационный" , сообщает БЕЛТА.
По словам первого зампредседателя Нацбанка, за последние десять лет Беларусь провела значительную работу по расчистке долгового портфеля. Валовой внешний долг страны, включающий обязательства государства, банков и предприятий перед нерезидентами, сократился более чем вдвое - с исторического максимума в 78% ВВП на 1 января 2017 года до 34% ВВП на 1 июля 2026 года. Пик внешнего государственного долга пришелся на 1 октября 2017 года (31,8% ВВП), однако к 1 июля 2026 года этот показатель уменьшился до 14%. "Пожалуй, самая красноречивая цифра - чистый внешний долг Беларуси. Если из всех наших внешних долгов вычесть золотовалютные резервы страны и иностранные активы наших банков и предприятий, останется всего 2% ВВП. Это практическое доказательство того, что Беларусь сегодня финансово не зависит от внешних кредиторов: внешние активы страны почти полностью перекрывают все ее внешние обязательства", - подчеркнул Александр Егоров.
Снизить внешний долг без остановки модернизации производств, строительства жилья и дорог, по его словам, позволила смена модели финансирования. "Беларусь целенаправленно замещает внешние валютные заимствования внутренним инвестиционным кредитованием в рублях", - рассказал он и добавил, что это снимает с предприятий валютные риски, так как их выручка и кредитные обязательства находятся в одной валютной плоскости.
Кроме того, переход на внутренние ресурсы избавил экономику от скрытых издержек западных кредитов. По словам Александра Егорова, низкая базовая ставка по таким займам на практике нивелировалась комиссиями, завышенной стоимостью оборудования и дорогой страховкой экспортных кредитных агентств. "И здесь вступает в игру так называемая группа странового риска ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития. Чиновники ОСР по закрытым, зачастую политизированным методикам присваивают стране определенную категорию риска, скажем, шестую или седьмую из семи. И в зависимости от этой группы стоимость страховки автоматически вырастает до 15% от суммы всего кредита. В-третьих, сама цена оборудования в таких связанных кредитах изначально закладывается поставщиком с учетом всех этих рисков. В итоге дешевый внешний кредит превращается в дорогое обязательство в иностранной валюте, привязанное к чужим правилам игры. Переход на внутренние источники финансирования позволил убрать этот перекос", - рассказал Александр Егоров.
Он добавил, что макроэкономическая устойчивость напрямую отражается на благосостоянии граждан. "Когда государство не зависит от зарубежных кредиторов, оно само определяет свою бюджетную и социальную политику. Никто извне не может прийти в Минск и поставить ультиматум: заморозьте пенсии, обрежьте поддержку здравоохранения, закройте те или иные предприятия или взвинтите тарифы, чтобы расплатиться по очередному траншу. Финансовая независимость страны - это спокойствие в каждом доме, предсказуемость курса национальной валюты и уверенность в том, что государство выполнит свои обязательства перед людьми", - сказал первый зампредседателя.
При этом Александр Егоров пояснил, что полное обнуление госдолга экономически нецелесообразно, так как потребовало бы изъятия средств из экономики и сокращения инвестиций в инфраструктуру. С точки зрения устойчивого развития дефицит бюджета в пределах инвестиционных затрат казны допустим - разумные заимствования помогают быстрее наращивать производительность за счет новых технологий и оборудования, что в итоге повышает уровень доходов населения.-0-
Экономика
24 ноября 2026, 20:48
Беларусь замещает внешние валютные заимствования внутренним инвестиционным кредитованием - Егоров
Александр Егоров. Фото из архива
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