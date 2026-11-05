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Беларусь заинтересована в совместных проектах с Лаосом в экономической сфере

Опубликовано:

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Экономика
05 ноября 2026, 17:30

Беларусь заинтересована в совместных проектах с Лаосом в экономической сфере

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова поставлять в Лаос широкую линейку промышленной продукции, а также заинтересована в поставках риса, хлопка, фруктов и кофе из этой страны. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В торгово-экономической сфере нам еще предстоит приложить максимум усилий по совместным проектам, которые позволили бы нам реализовать весь потенциал и спектр уже выработанных направлений взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Лаоса. Уверен, что подписанное в сентябре этого года базовое соглашение в области экспортного кредитования позволит перейти к конкретным проектам, которые можно было бы реализовать в ближайшее время. Готовы поставлять в Лаос с использованием белорусского финансового инструмента широкую линейку промышленной продукции, произведенной предприятиями Беларуси, а также обсуждать другие формы двустороннего сотрудничества. В свою очередь заинтересованы в поставках из Лаоса в Беларусь риса, хлопка, фруктов, кофе", - сказал Виктор Каранкевич.
Он подчеркнул, что страны имеют тесные партнерские отношения и поддерживают друг друга на международных площадках. "Беларусь искренне благодарна Лаосу за принципиальную позицию и поддержку в рамках международных организаций. Убежден, что сегодняшняя встреча позволит в предметном ключе обсудить широкий спектр вопросов нашего взаимовыгодного сотрудничества. Ваш визит и сегодняшние переговоры весьма актуальны, особенно в контексте встречи президентов наших стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре этого года. Очень важно, что и наши контакты на правительственном уровне уже приобрели устойчивый и регулярный характер. И в определенной степени их уже можно назвать традиционными. Эту хорошую традицию предлагается в дальнейшем сохранять", - добавил вице-премьер.
По поручению Президента уже три года подряд реализуется знаковый гуманитарный проект по оздоровлению лаосских детей в Беларуси. На базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" в этом году прошли оздоровление более 20 детей из Лаоса. 

Тхонгсаван Фомвихан в свою очередь отметил: "Для Беларуси и Лаоса нет закрытых тем и нет закрытых точек для сотрудничества. Мы высоко ценим надежные отношения между Беларусью и Лаосом. Отсчитываем начало дипломатических отношений с 1994 года, но дружба наших стран сложилась задолго до этого. У нас складывались прекрасные отношения еще со времен Советского Союза. Мы высоко ценим ту поддержку и помощь, которую Беларусь всегда оказывала нашей стране".-0-
Фото Виталия Пивоварчика
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Беларусь Каранкевич Лаос
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