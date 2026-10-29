Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Республикой Алтай - Шулейко

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Алтай в сферах туризма, АПК и по другим направлениям. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко на встрече с главой Республики Алтай РФ Андреем Турчаком, передает корреспондент БЕЛТА.
Юрий Шулейко отметил значительный потенциал совместной работы. Встреча в правительстве - возможность подвести итоги, обозначить цели и задачи на перспективу.
"Алтай - удивительный край с красивой природой. Видим возможности для расширения взаимодействия в туризме. Регион интересен белорусам", - сказал Юрий Шулейко.
Также в Республике Алтай представлена сельскохозяйственная, коммунальная и иная техника белорусского производства. "Должны обсудить те позиции, по которым наши интересы совпадают", - добавил он.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Максима Гучека