Беларусь заинтересована в расширении промкооперации и совместных проектах с Брянской областью - Каранкевич





Фото Андрея Синявского

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на внешнее давление, экономические связи Беларуси и Брянской области демонстрируют устойчивость. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком, передает корреспондент БЕЛТА.Область прочно удерживает позиции в первой десятке регионов РФ по объемам торговли с Беларусью. "Необходимо проанализировать совместные проекты, определить точки роста, скоординировать действия, обеспечить их реализацию и выход на новые знаковые ориентиры", - сказал Виктор Каранкевич.В качестве одного из ключевых направлений заместитель премьер-министра выделил расширение взаимодействия в части локализации производств, импортозамещения. В пример он привел "Брянсксельмаш", "Амкодор-Брянск". Беларусь готова поставлять в регион широкую номенклатуру пассажирской, грузовой, коммунальной, дорожно-строительной, специальной, аварийно-спасательной и пожарной техники на взаимовыгодных условиях с применением финансовых инструментов банков в рамках специализированных лизинговых программ.Также Беларусь заинтересована в сотрудничестве в строительной отрасли, участии в проектах капитального ремонта многоквартирных домов, водоотведения и водоочистки, развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры, газификации населенных пунктов. "Это лишь часть направлений, по которым готовы развивать долгосрочное сотрудничество. Всегда открыты к взаимодействию и в сельском хозяйстве, поставках продовольствия, продукции, которая производится в Брянской области", - отметил Виктор Каранкевич.Он поздравил Егора Ковальчука с победой на выборах губернатора Брянской области и официальным вступлением в должность. По его словам, высокое доверие, которое оказали жители региона, служит прочным фундаментом для будущей совместной работы. В Беларуси высоко ценят то личное внимание, которое Егор Ковальчук уделяет укреплению и развитию двусторонних отношений. Также Виктор Каранкевич поблагодарил за мгновенную реакцию в оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим от атак беспилотников.Егор Ковальчук подтвердил нацеленность региона на достижение взаимного товарооборота в $1 млрд, а также заинтересованность в привлечении белорусских строителей, развитии промышленной кооперации, совместной работе в сельском хозяйстве. Он обратил внимание, что нужно не конкурировать, а дополнять друг друга, получать продукцию с высокой добавленной стоимостью.-0-