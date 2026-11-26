26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в расширении номенклатуры поставляемой в Никарагуа техники - коммунальной, дорожной, строительной и другой. Об этом на пятом заседании белорусско-никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков, передает корреспондент БЕЛТА.
Насыщенная повестка включает согласование конкретных шагов по развитию сотрудничества между Минском и Манагуа. Основное внимание - промышленности, сельскому хозяйству и финансово-банковскому взаимодействию.
"В частности, мы заинтересованы в расширении номенклатуры поставляемой в Никарагуа белорусской техники - коммунальной, дорожной, строительной, грузовой, пассажирской и сельскохозяйственной, - сказал замглавы МИД. - Намерены также предметно обсудить возможности поставок продовольствия, сельскохозяйственного сырья, лекарственных препаратов и медицинского оборудования".
При этом диалог не ограничивается торгово-экономической повесткой, подчеркнул Евгений Шестаков: "Готовы рассмотреть перспективы научно-технической кооперации между научно-производственными организациями двух стран".-0-
Фото Виталия Пивоварчика