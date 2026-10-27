Беларусь заинтересована в научном сотрудничестве со странами Глобального Юга 

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь открыта для научного сотрудничества со странами Глобального Юга, обмена опытом и взаимовыгодного взаимодействия. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Беларуси Денис Коржицкий во время Конференции выдающихся ученых Глобального Юга, которая прошла в китайском городе Сиань, сообщает корреспондент БЕЛТА.



"В современном мире развитие на основе высоких технологий является не просто одним из факторов роста, а основополагающим стратегическим императивом, главным и единственным способом сохранения глобальной конкурентоспособности в условиях исчерпания традиционных моделей. В XXI веке экономическое лидерство напрямую коррелирует с технологическим суверенитетом и способностью создавать будущее. Опыт белорусско-китайского научно-технического партнерства во многом позволяет следовать названным трендам. ГКНТ последовательно реализует договоренности глав государств в области науки и инноваций", - сказал Денис Коржицкий.



В 2026 году выполняются три флагманских проекта, объявлен конкурс белорусско-китайских флагманских проектов на 2027-2030 годы по направлениям интеллектуализации машиностроения, новых материалов, лазерных и плазменных технологий, биомедицины и космической отрасли, а также планируется поддержать до 30 совместных научно-технических проектов на 2027-2029 годы.



В Беларуси проводится системная работа по развитию международного научно-технического и инновационного сотрудничества с более чем 50 странами мира. Новые возможности перед страной открывает присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Начато взаимодействие по соглашению между правительствами государств - членов ШОС о научно-техническом сотрудничестве. Проводится отбор проектов для совместной реализации. В Минске открыт проектный офис Китайского центра трансфера технологий государств - членов ШОС.



"Особо хочу подчеркнуть, что между ГКНТ и Министерством науки и технологий КНР налажена системная работа по развитию белорусско-китайского взаимодействия. Опыт наших двух стран свидетельствует: когда политическая воля лидеров подкрепляется конкретными программами, устойчивым финансированием и взаимным доверием ученых, наука становится подлинной силой созидания. Беларусь открыта к тому, чтобы делиться этим опытом со всеми партнерами из стран Глобального Юга", - отметил председатель ГКНТ.



20 января 2027 года Беларусь и КНР отметят 35-летие установления дипломатических отношений. "За эти годы наши страны прошли путь от первых контактов до образцового всепогодного партнерства, в котором наука и технологии занимают одно из центральных мест. Мы с благодарностью воспринимаем этот опыт и видим в нем пример того, каких результатов могут достичь государства Глобального Юга, объединяя свои усилия. Опираясь на богатое научное наследие наших народов, мы можем вместе создавать знания и технологии будущего. Беларусь открыта к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, кто разделяет ценности мира, равноправия и совместного развития. Выражаю уверенность, что наша конференция станет значимым шагом на пути укрепления научного сообщества Глобального Юга", - обозначил Денис Коржицкий.



Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник в своем выступлении на конференции также подчеркнул стратегическое значение сотрудничества Беларуси со странами Глобального Юга. Национальная академия наук Беларуси готова предложить свой потенциал для успешного сотрудничества с партнерами из крупных научных центров для решения экологических проблем, развития энергетики, обеспечения населения стран Юга чистой водой и продовольствием.



Ведущие ученые, исследователи и эксперты из стран СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки обсудили на конференции актуальные направления развития науки и техники, в том числе в области искусственного интеллекта и интеллектуального производства, авиационных и аэрокосмических технологий, новых материалов, энергетики и двигателестроения, вычислительных систем.



Белорусская делегация работает сегодня в Сиане (КНР). В программе визита - ключевые научные и высокотехнологичные площадки страны: Сианьский институт оптики и точной механики Китайской академии наук и Северо-Западный политехнический университет, а также знакомство и переговоры с представителями промышленных гигантов: Shanxi Fast Auto Drive Group Co., Ltd. (производство трансмиссий для коммерческих автомобилей) и BYD Auto Co., Ltd. (электромобили и автомобили на новых источниках энергии). Визит подтверждает курс на углубление научно-технического диалога между Беларусью и Китаем и укрепление кооперации в инновациях и высоких технологиях.-0-