Беларусь выступила за укрепление и большую взаимосвязанность экономического пространства ШОС

Участники заседания, которое прошло в Душанбе, обсудили комплекс мер по обеспечению устойчивого экономического роста, развития взаимной торговли, снижения торговых барьеров, укрепления транспортно-логистической взаимосвязанности государств - членов ШОС, а также устойчивости производственных, торговых и логистических цепочек в условиях трансформации мировой экономики.
"В своем выступлении Андрей Прокопчук сформулировал ряд практических шагов, реализация которых обеспечит дальнейшее расширение торговли и диверсификацию товарных потоков, последовательное снижение торговых барьеров и упрощение торговых процедур. Белорусский дипломат отметил необходимость активизации диалога между государствами по обозначенным вопросам", - отметили в пресс-службе.
Представитель Беларуси подчеркнул важность создания независимого финансового механизма в ШОС и необходимость противодействия противоречащим международному праву односторонним принудительным мерам, в том числе за счет формирования более прочного и взаимосвязанного экономического пространства ШОС.
По итогам совещания принято заявление о развитии торгово-экономического сотрудничества, утверждены проекты плана мероприятий на 2026-2030 годы по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества и положения о специальной рабочей группе по развитию креативной экономики.
"На полях мероприятия Андрей Прокопчук провел встречи с главами делегаций и представителями руководства Секретариата ШОС, во время которых были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках организации", - добавили в министерстве.-0-
Фото МИД