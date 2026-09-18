Беларусь выступила за укрепление и большую взаимосвязанность экономического пространства ШОС

"На полях мероприятия Андрей Прокопчук провел встречи с главами делегаций и представителями руководства Секретариата ШОС, во время которых были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках организации", - добавили в министерстве.-0-

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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шанхайская организация сотрудничества нуждается в более прочном и взаимосвязанном экономическом пространстве. С таким заявлением выступил директор Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси Андрей Прокопчук на 25-м совещании министров государств - членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, сообщили в пресс-службе МИД.Участники заседания, которое прошло в Душанбе, обсудили комплекс мер по обеспечению устойчивого экономического роста, развития взаимной торговли, снижения торговых барьеров, укрепления транспортно-логистической взаимосвязанности государств - членов ШОС, а также устойчивости производственных, торговых и логистических цепочек в условиях трансформации мировой экономики."В своем выступлении Андрей Прокопчук сформулировал ряд практических шагов, реализация которых обеспечит дальнейшее расширение торговли и диверсификацию товарных потоков, последовательное снижение торговых барьеров и упрощение торговых процедур. Белорусский дипломат отметил необходимость активизации диалога между государствами по обозначенным вопросам", - отметили в пресс-службе.Представитель Беларуси подчеркнул важность создания независимого финансового механизма в ШОС и необходимость противодействия противоречащим международному праву односторонним принудительным мерам, в том числе за счет формирования более прочного и взаимосвязанного экономического пространства ШОС.По итогам совещания принято заявление о развитии торгово-экономического сотрудничества, утверждены проекты плана мероприятий на 2026-2030 годы по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества и положения о специальной рабочей группе по развитию креативной экономики.