19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством Беларуси введен запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
"Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью", - отметили в пресс-службе.
Мера охватывает широкий перечень товаров латвийского происхождения, включая рыбные консервы, различные виды промышленных изделий.-0-
Экономика
19 октября 2026, 18:55
Беларусь ввела запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии
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