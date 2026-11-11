Беларусь входит в топ-10 производителей искусственных бриллиантов. Зачем они нужны, рассказали эксперты

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для чего нужна маркировка на украшениях из драгметаллов, кто может отличить искусственно выращенный алмаз от природного и как работает ювелирный трейд-ин в Беларуси, в программе "Экономическая среда" на телеканале "Беларусь 1" рассказали эксперты.

Говоря об отрасли в целом, участники программы отметили, что ее развитию уделяется внимание на высоком уровне. "Ювелирная отрасль Беларуси представляет собой динамично развивающийся сектор экономики, в котором сочетаются госрегулирование и частная инициатива. Если говорить с точки зрения закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", то эта сфера деятельности охватывает не только изготовление ювелирного изделия и его реализацию, но и в том числе добычу драгоценных металлов, переработку, использование и оборот. Все, связанное с драгоценными металлами, - это лицензируемый вид деятельности. У нас право на производство ювелирных изделий имеют 34 лицензиата, а в отношении реализации ювелирных изделий - порядка 111 лицензиатов", - рассказал заместитель министра финансов Беларуси Александр Судник. Говоря об отрасли в целом, участники программы отметили, что ее развитию уделяется внимание на высоком уровне. "Ювелирная отрасль Беларуси представляет собой динамично развивающийся сектор экономики, в котором сочетаются госрегулирование и частная инициатива. Если говорить с точки зрения закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", то эта сфера деятельности охватывает не только изготовление ювелирного изделия и его реализацию, но и в том числе добычу драгоценных металлов, переработку, использование и оборот. Все, связанное с драгоценными металлами, - это лицензируемый вид деятельности. У нас право на производство ювелирных изделий имеют 34 лицензиата, а в отношении реализации ювелирных изделий - порядка 111 лицензиатов", - рассказал заместитель министра финансов Беларуси Александр Судник.

Он напомнил, что с 1 января в республике введена обязательная маркировка ювелирных изделий. "За 10 месяцев мы имеем порядка 1,9 млн промаркированных ювелирных изделий, из них около 75% уже приобретены", - отметил замминистра.





Александр Судник подчеркнул, что одной из основных задач, которая стоит перед ювелирной отраслью, является скупка лома ювелирных изделий, которые находятся в обиходе у белорусов, и обеспечение его дальнейшего использования в промышленности, передача в ювелирное производство. Еще одна цель - выйти на реализацию отечественной ювелирной продукции за рубеж. Он рассказал, что в последнее время увеличивается и количество ювелирных изделий, поступающих в торговую сеть, и их видов, что говорит о планомерном развитии отрасли.





Глава государства после посещения одного из флагманов ювелирной отрасли поставил задачу производить продукцию мирового уровня. Как это поручение реализуется на практике, пояснил заместитель генерального директора по производству ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "Кристалл-Холдинг" Юрий Дедов.

"Мы провели существенную модернизацию алмазоперерабатывающего производства за последние лет пять, модернизировали и частично убрали ручной труд, перешли к лучшему качеству по огранке, усовершенствовали ряд технологических моментов по определению алмазного сырья при поступлении, ведь вся алмазная сырьевая база, которая приходит на предприятие, на 100% проходит стадию контроля качества. При этом мы повысили уровень лаборатории, которая сегодня определяет качество бриллиантов на выходе. Предприятие также существенно модернизировало производство ювелирных изделий, вышло на новые виды продукции, такие как мерные слитки, монеты", - пояснил он. "Мы провели существенную модернизацию алмазоперерабатывающего производства за последние лет пять, модернизировали и частично убрали ручной труд, перешли к лучшему качеству по огранке, усовершенствовали ряд технологических моментов по определению алмазного сырья при поступлении, ведь вся алмазная сырьевая база, которая приходит на предприятие, на 100% проходит стадию контроля качества. При этом мы повысили уровень лаборатории, которая сегодня определяет качество бриллиантов на выходе. Предприятие также существенно модернизировало производство ювелирных изделий, вышло на новые виды продукции, такие как мерные слитки, монеты", - пояснил он.





Юрий Дедов акцентировал внимание, что предприятие занимается обработкой исключительно природных алмазов, не планируя брать в работу синтетические аналоги.





Заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению Олег Игнатенко отметил, что Беларусь входит в топ-10 стран мира, в которых занимаются выращиванием бриллиантов. Для чего это делается? Прежде всего это влияние ценового фактора. К примеру, розовый бриллиант на мировых рынках может стоить до $2,5 млн за карат, а выращенный в искусственных условиях - всего 2-4% от этой суммы.





"Непрофессионал натуральный и синтетический камень в изделии не отличит. Натуральный он или синтетический, определить на глаз невозможно, - сказал он и объяснил, где используются искусственные алмазы. - Это сверхтвердый материал. Он используется в инструментальной, ювелирной промышленности и электронике". При этом качество синтетических материалов, по его словам, сопоставимо с природными.





Александр Судник рассказал об опыте соседних стран. Так, в России в последнее время идет тенденция на запрет использования в ювелирном производстве синтетических драгоценных камней. Вместе с тем он подчеркнул, что белоруски больше всего ценят и отдают предпочтение природным бриллиантам.





Юрий Дедов обратил внимание, что в Беларуси есть госстандарты, по которым производители обязаны указывать на бирках все вставки камней на ювелирных изделиях, поэтому покупатели могут увидеть, что они приобретают. Например, вес натуральных бриллиантов всегда указывается в каратах, тогда как синтетических - в граммах. И кстати, сейчас вся полная информация содержится еще и в QR-коде на бирке, прикрепленной к ювелирному изделию, так что с помощью телефона можно узнать подробно, что человек держит в руках.





Эксперты отметили, что основной поставщик алмазного сырья для белорусских производителей - это российские компании. Что касается драгметаллов, Александр Судник проинформировал, что в последнее время набирает обороты так называемый трейд-ин - когда граждане сдают старые ювелирные изделия и с некоторой доплатой приобретают новые. Также задействуются металлы из госфонда, который обеспечивает потребности промышленности, науки и ювелирной отрасли.-0-