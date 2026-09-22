Беларусь входит в число лидеров в ЕАЭС по росту зарплаты - данные ЕЭК

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь входит в число лидеров в Евразийском экономическом союзе по росту заработной платы. Об этом свидетельствуют статистические данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает БЕЛТА.



"Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-июне 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года увеличилась во всех государствах - членах ЕАЭС. Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы (скорректирована на индекс потребительских цен на товары и услуги) зафиксированы в Кыргызстане, Беларуси и России", - говорится в экспресс-информации ЕЭК о заработной плате в государствах ЕАЭС.



По темпам роста среднемесячной номинальной заработной платы в январе-июне 2026 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом Беларусь (113,2%) уступила только Кыргызстану (127,5%). В России этот показатель составил 112,7%, в Казахстане - 100,3%, в Армении - 105,5%. При этом в Кыргызстане самый низкий уровень зарплаты в долларовом эквиваленте и самый высокий индекс роста потребительских цен.



По данным статистики ЕЭК, по показателю среднемесячной зарплаты в пересчете на доллары США в январе-июне 2025 года Беларусь также заняла второе место ($1026). На первом месте Россия - $1431. У остальных стран ЕАЭС размер зарплаты был менее $1 тыс.: в Казахстане - $988, в Армении - $830, в Кыргызстане - $615.



Темпы роста среднемесячной реальной заработной платы (скорректированной на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне 2026 года следующие: в Кыргызстане - 115,3%, в Беларуси - 107,5%, в России - 106,5%, в Армении - 100,9%, в Казахстане - 99,4%.



При этом в Беларуси в июне оказался один из самых низких в ЕАЭС индекс роста потребительских цен по отношению к декабрю 2025 года - 103,2%. У Армении это показатель 101,7%, у России - 104,8%, у Казахстана - 105,7%, у Кыргызстана - 106,7%.-0-