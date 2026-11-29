29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь участвует в реконструкции аэропорта Смоленск-Северный. Сегодня состоялась закладка капсулы в честь старта строительства с участием главы Администрации Президента Дмитрия Крутого, сообщает БЕЛТА.



"Это знаковый проект для нашей двусторонней повестки. Через пару лет он будет очень хорошим примером двустороннего взаимодействия в транспортно-строительной отрасли, жемчужиной в рамках союзной интеграции Беларуси и России. По масштабам это один из самых важных проектов для наших стран. В прошлом году наши лидеры на заседании Высшего государственного совета Союзного государства констатировали, что сектор услуг между нашими странами развивается очень динамично, и мы достигли знаковой цифры оборота строительных услуг в $1 млрд. Это дорожники, жилищное строительство, инфраструктурные, производственные объекты", - сказал Дмитрий Крутой.



Подрядчиком проекта по реконструкции аэропорта выступает белорусская компания "Трест Минскпромстрой". "Могу только подтвердить высочайшее качество всех работ, досрочное завершение объектов. Белорусские специалисты могут передать своим смоленским коллегам, всем, кто будет участвовать в реализации этого проекта, наши передовые компетенции. Высочайший уровень автоматизации и цифровизации строительных процессов - это очень важно, это способствует скорости реализации проектов. Желаю успешной реализации этого проекта в установленные сроки, надеюсь, даже чуть-чуть быстрее", - отметил глава Администрации Президента.



Губернатор Смоленской области Василий Анохин обратил внимание на то, что очередной визит белорусской делегации в регион показывает добрососедские, доброжелательные, дружеские отношения. "Приятно, что стратегический проект для нашего региона реализует белорусский подрядчик. Строительные бригады из Беларуси ответственно работают и по дорожному строительству, и по инфраструктурным объектам. Результатом реализации проекта будет улучшение качества транспортного обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры западного узла России. Добавится еще один значимый транспортный центр в Смоленской области", - подчеркнул он.-0-