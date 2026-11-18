18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортный коридор Север - Юг позволил бы вдвое сократить расстояние для доставки белорусских товаров в государства Азии, Восточной Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью индийскому изданию CNN-News18, сообщает БЕЛТА.
Он рассказал, что в последнее время Беларусь пристально изучает развитие коридора Север - Юг, который проходит частично по территории России, Азербайджана, через Каспийское море, а затем через Иран к портам в акватории Индийского океана.
Этот маршрут, обратил внимание министр, позволил бы вдвое сократить расстояние для доставки белорусских товаров в государства Азии, Восточной Африки и Юго-Восточной Азии, одновременно обеспечивая поставки в Беларусь необходимой продукции.
"Мы не просто активно наблюдаем за этим процессом, но и стимулируем наших партнеров, определяя конкретную номенклатуру и объемы грузов, которые мы готовы зарезервировать под эти маршруты. Мы с нетерпением ожидаем скорого запуска недостающего железнодорожного участка, который строится на территории Ирана, в том числе при содействии российской стороны, - отметил глава МИД. - Кроме того, мы, разумеется, развиваем альтернативные маршруты через Центральную Азию".-0-
Экономика
18 ноября 2026, 20:12
Беларусь рассчитывает на маршрут Север - Юг для поставок в Азию
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