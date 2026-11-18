18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортный коридор Север - Юг позволил бы вдвое сократить расстояние для доставки белорусских товаров в государства Азии, Восточной Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью индийскому изданию CNN-News18, сообщает БЕЛТА."Мы внимательно следим за созданием новых транспортно-логистических маршрутов в Евразийском регионе. Хочу сказать, что это один из приоритетов Беларуси в рамках строительства нашего общего евразийского пространства, которое мы рассматриваем как единое целое при решении всего комплекса задач безопасности, сотрудничества и развития. И, безусловно, наличие различных альтернативных коридоров для экспорта наших товаров, закупки зарубежной продукции для Беларуси, а также передвижения наших граждан полностью отвечает интересам Республики Беларусь", - подчеркнул Максим Рыженков.Он рассказал, что в последнее время Беларусь пристально изучает развитие коридора Север - Юг, который проходит частично по территории России, Азербайджана, через Каспийское море, а затем через Иран к портам в акватории Индийского океана.Этот маршрут, обратил внимание министр, позволил бы вдвое сократить расстояние для доставки белорусских товаров в государства Азии, Восточной Африки и Юго-Восточной Азии, одновременно обеспечивая поставки в Беларусь необходимой продукции."Мы не просто активно наблюдаем за этим процессом, но и стимулируем наших партнеров, определяя конкретную номенклатуру и объемы грузов, которые мы готовы зарезервировать под эти маршруты. Мы с нетерпением ожидаем скорого запуска недостающего железнодорожного участка, который строится на территории Ирана, в том числе при содействии российской стороны, - отметил глава МИД. - Кроме того, мы, разумеется, развиваем альтернативные маршруты через Центральную Азию".-0-