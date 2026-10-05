5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь работает над открытием рынка Марокко для экспорта молочной продукции. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ивана Смильгиня с инспекторами Национального управления по санитарной безопасности пищевых продуктов Марокко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.



Визит марокканских инспекторов направлен на независимую оценку соответствия производственных мощностей Беларуси ветеринарно-санитарным требованиям и техническим регламентам Марокко. Стороны детально согласовали программу пребывания делегации, обсудили критерии оценки производственных процессов, а также организационные и логистические аспекты предстоящих инспекционных поездок.



Иван Смильгинь отметил открытость производственных процессов. "Белорусская сторона демонстрирует полную открытость для проведения инспекции. Особых подготовительных мероприятий не требуется, так как обеспечение высокого качества продукции является нашей системной и ежедневной работой. Мы готовы обеспечить делегации всестороннее содействие. Формат нашего взаимодействия строится на принципах полной прозрачности, что позволяет оперативно и конструктивно решать любые профильные вопросы", - сказал он.



Рабочая поездка марокканской делегации продлится в течение недели. Иностранные специалисты посетят ряд перерабатывающих предприятий, чтобы лично убедиться в надежности белорусской системы контроля качества выпускаемой продукции. Инспекторы изучат всю цепочку создания добавленной стоимости: от контроля сырья и агротехнических работ в полях до лабораторных исследований готовой продукции и процедур обязательной сертификации.



Успешное прохождение аудита станет финальным этапом согласовательных процедур. Как отметили в пресс-службе, это позволит официально открыть рынок Марокко для белорусских производителей молочной продукции, что будет способствовать наращиванию экспортного потенциала отрасли и укреплению торгово-экономических связей между двумя странами.-0-