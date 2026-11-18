"Мы глубоко заинтересованы в закупках алжирских орехов, сухофруктов, фиников, оливкового масла, всего того, что белорусская земля в силу климатических особенностей дать не может. У нас большой интерес и очень хороший спрос на вашу продукцию. Поэтому будем признательны, если мы в рамках предстоящего делового совета будем иметь возможность поработать с алжирским бизнесом, который занимается экспортом широкой номенклатуры продукции, не ограничиваясь упомянутыми мною позициями", - отметил министр.



Обсуждается вопрос организации визита алжирских деловых кругов в Беларусь под эгидой Алжирской торгово-промышленной палаты. "Ожидаю вашего содействия в том, чтобы уже в самое ближайшее время мы провели первое заседание делового совета. Наш бизнес готов и активно инициирует эту встречу под эгидой нашей торгово-промышленной палаты. Убежден, что нам надо в самый кратчайший срок дать возможность бизнесу поработать вместе", - заключил Александр Яковчиц.



По итогам заседания комиссии подписан ряд документов, в том числе протокол заседания, протокол соглашения между Волковысским ОАО "Беллакт" и "Алжирской Джипли Групп", меморандум о сотрудничестве между МТЗ и ETRAG Spa, меморандум о сотрудничестве между "Гомсельмашем" и SAMPO.



Как подчеркнул Александр Яковчиц в беседе с журналистами, Алжир является стратегическим партнером Беларуси в Африке. Начало интенсивной работы было положено по итогам визита Президента Беларуси в Алжир в декабре 2025 года. Поставлена задача к концу 2027 года достичь товарооборота между двумя странами в $500 млн. Как подчеркнул глава МАРТ, товарооборот в этом году демонстрирует высокую динамику, потому эта цель вполне достижима.



Министр сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжира Сид Али Халди в свою очередь отметил, что по итогам заседания комиссии получены положительные результаты, стороны договорились о реализации имеющихся договоренностей, трансфере технологий в Алжир. Стратегический интерес для страны представляет производство детского питания, сельскохозяйственной техники.-0- "Мы глубоко заинтересованы в закупках алжирских орехов, сухофруктов, фиников, оливкового масла, всего того, что белорусская земля в силу климатических особенностей дать не может. У нас большой интерес и очень хороший спрос на вашу продукцию. Поэтому будем признательны, если мы в рамках предстоящего делового совета будем иметь возможность поработать с алжирским бизнесом, который занимается экспортом широкой номенклатуры продукции, не ограничиваясь упомянутыми мною позициями", - отметил министр.Обсуждается вопрос организации визита алжирских деловых кругов в Беларусь под эгидой Алжирской торгово-промышленной палаты. "Ожидаю вашего содействия в том, чтобы уже в самое ближайшее время мы провели первое заседание делового совета. Наш бизнес готов и активно инициирует эту встречу под эгидой нашей торгово-промышленной палаты. Убежден, что нам надо в самый кратчайший срок дать возможность бизнесу поработать вместе", - заключил Александр Яковчиц.По итогам заседания комиссии подписан ряд документов, в том числе протокол заседания, протокол соглашения между Волковысским ОАО "Беллакт" и "Алжирской Джипли Групп", меморандум о сотрудничестве между МТЗ и ETRAG Spa, меморандум о сотрудничестве между "Гомсельмашем" и SAMPO.Как подчеркнул Александр Яковчиц в беседе с журналистами, Алжир является стратегическим партнером Беларуси в Африке. Начало интенсивной работы было положено по итогам визита Президента Беларуси в Алжир в декабре 2025 года. Поставлена задача к концу 2027 года достичь товарооборота между двумя странами в $500 млн. Как подчеркнул глава МАРТ, товарооборот в этом году демонстрирует высокую динамику, потому эта цель вполне достижима.Министр сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжира Сид Али Халди в свою очередь отметил, что по итогам заседания комиссии получены положительные результаты, стороны договорились о реализации имеющихся договоренностей, трансфере технологий в Алжир. Стратегический интерес для страны представляет производство детского питания, сельскохозяйственной техники.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает создание ряда сборочных производств в Алжире, в том числе тракторов, комбайнов, автобусов. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчиц во время заседания совместной белорусско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА."Одним из наиболее перспективных направлений интенсификации взаимодействия является создание на территории Алжира сборочных производств белорусской техники. Это отдельный, значимый, емкий блок нашей работы. Мы ведем проработку ряда основных направлений. Первое - это создание в Алжире сборочного производства энергонасыщенных и гусеничных тракторов МТЗ. Сегодня будет подписано соглашение о работе по сборке комбайнов с компанией "Гомсельмаш", - сказал Александр Яковчиц. - Компания "МАЗ" прорабатывает создание в Алжире сборочного производства автобусов и грузовой техники. Компания "АМКОДОР" готова реализовать проект по строительству в Алжире силосов для хранения зерна. Также сегодня мы подпишем соглашение о сотрудничестве по локализации производства детского питания в Алжире. Рассчитываем определить сроки реализации проектов и получить поддержку алжирской стороны в части оформления соответствующих разрешений и принятия необходимых административных решений".Также белорусская сторона рассчитывает на содействие в ускорении процесса подписания всех необходимых меморандумов и соглашений о партнерстве по всем направлениям развития промышленной кооперации.