"Одним из наиболее перспективных направлений интенсификации взаимодействия является создание на территории Алжира сборочных производств белорусской техники. Это отдельный, значимый, емкий блок нашей работы. Мы ведем проработку ряда основных направлений. Первое - это создание в Алжире сборочного производства энергонасыщенных и гусеничных тракторов МТЗ. Сегодня будет подписано соглашение о работе по сборке комбайнов с компанией "Гомсельмаш", - сказал Александр Яковчиц. - Компания "МАЗ" прорабатывает создание в Алжире сборочного производства автобусов и грузовой техники. Компания "АМКОДОР" готова реализовать проект по строительству в Алжире силосов для хранения зерна. Также сегодня мы подпишем соглашение о сотрудничестве по локализации производства детского питания в Алжире. Рассчитываем определить сроки реализации проектов и получить поддержку алжирской стороны в части оформления соответствующих разрешений и принятия необходимых административных решений".
Также белорусская сторона рассчитывает на содействие в ускорении процесса подписания всех необходимых меморандумов и соглашений о партнерстве по всем направлениям развития промышленной кооперации.
"Мы глубоко заинтересованы в закупках алжирских орехов, сухофруктов, фиников, оливкового масла, всего того, что белорусская земля в силу климатических особенностей дать не может. У нас большой интерес и очень хороший спрос на вашу продукцию. Поэтому будем признательны, если мы в рамках предстоящего делового совета будем иметь возможность поработать с алжирским бизнесом, который занимается экспортом широкой номенклатуры продукции, не ограничиваясь упомянутыми мною позициями", - отметил министр.
Обсуждается вопрос организации визита алжирских деловых кругов в Беларусь под эгидой Алжирской торгово-промышленной палаты. "Ожидаю вашего содействия в том, чтобы уже в самое ближайшее время мы провели первое заседание делового совета. Наш бизнес готов и активно инициирует эту встречу под эгидой нашей торгово-промышленной палаты. Убежден, что нам надо в самый кратчайший срок дать возможность бизнесу поработать вместе", - заключил Александр Яковчиц.
По итогам заседания комиссии подписан ряд документов, в том числе протокол заседания, протокол соглашения между Волковысским ОАО "Беллакт" и "Алжирской Джипли Групп", меморандум о сотрудничестве между МТЗ и ETRAG Spa, меморандум о сотрудничестве между "Гомсельмашем" и SAMPO.
Как подчеркнул Александр Яковчиц в беседе с журналистами, Алжир является стратегическим партнером Беларуси в Африке. Начало интенсивной работы было положено по итогам визита Президента Беларуси в Алжир в декабре 2025 года. Поставлена задача к концу 2027 года достичь товарооборота между двумя странами в $500 млн. Как подчеркнул глава МАРТ, товарооборот в этом году демонстрирует высокую динамику, потому эта цель вполне достижима.
Министр сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжира Сид Али Халди в свою очередь отметил, что по итогам заседания комиссии получены положительные результаты, стороны договорились о реализации имеющихся договоренностей, трансфере технологий в Алжир. Стратегический интерес для страны представляет производство детского питания, сельскохозяйственной техники.-0-
Обсуждается вопрос организации визита алжирских деловых кругов в Беларусь под эгидой Алжирской торгово-промышленной палаты. "Ожидаю вашего содействия в том, чтобы уже в самое ближайшее время мы провели первое заседание делового совета. Наш бизнес готов и активно инициирует эту встречу под эгидой нашей торгово-промышленной палаты. Убежден, что нам надо в самый кратчайший срок дать возможность бизнесу поработать вместе", - заключил Александр Яковчиц.
По итогам заседания комиссии подписан ряд документов, в том числе протокол заседания, протокол соглашения между Волковысским ОАО "Беллакт" и "Алжирской Джипли Групп", меморандум о сотрудничестве между МТЗ и ETRAG Spa, меморандум о сотрудничестве между "Гомсельмашем" и SAMPO.
Как подчеркнул Александр Яковчиц в беседе с журналистами, Алжир является стратегическим партнером Беларуси в Африке. Начало интенсивной работы было положено по итогам визита Президента Беларуси в Алжир в декабре 2025 года. Поставлена задача к концу 2027 года достичь товарооборота между двумя странами в $500 млн. Как подчеркнул глава МАРТ, товарооборот в этом году демонстрирует высокую динамику, потому эта цель вполне достижима.
Министр сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжира Сид Али Халди в свою очередь отметил, что по итогам заседания комиссии получены положительные результаты, стороны договорились о реализации имеющихся договоренностей, трансфере технологий в Алжир. Стратегический интерес для страны представляет производство детского питания, сельскохозяйственной техники.-0-
Фото Виталия Пивоварчика