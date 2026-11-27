27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает поставки лекарств и детского питания в Никарагуа, а также дальнейшие поставки продукции машиностроения. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров перед встречей с советником сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой Мурильо, передает корреспондент БЕЛТА.Сотрудничество Беларуси и Никарагуа развивается поэтапно. "Сначала пробная поставка техники - 10 автомобилей МАЗ. Никарагуанцы изучили эту технику, поняли плюсы и минусы, мы доработали и заключили большой инвестиционный контракт. Это основа, на которой можно дальше строить взаимоотношения со страной. Дальше на этот крупный контракт мы начинаем нанизывать более мелкие, прежде всего поставку пожарной техники. Это меньшая сумма, это специализированная техника, которую в большом объеме не купишь, но это тоже важное направление экспорта. Дальше развивается уже социальная сфера, тоже связанная с машиностроением, - это поставка машин скорой помощи, контракт на которую был подписан во время предыдущего визита делегации Никарагуа в Минск на выставку "ИННОПРОМ. Беларусь", - рассказал Александр Егоров.Кроме того, обсуждалась поставка лекарств и возможное создание совместных производств по фасовке этих препаратов. Дано поручение развивать данное направление. "Второе направление - поставки детского питания. По качеству белорусское детское питание не проигрывает лучшим мировым брендам, а по цене существенно ниже, чем европейская или американская продукция. Поэтому для никарагуанцев, у которых есть отдельная программа школьного питания, питания младенцев, выделяются соответствующие бюджетные деньги, это тоже перспективное направление. Тоже берем в проработку, думаю, что это будет существенный объем поставок. Причем здесь уже не потребуются кредитные деньги, потому что это существующие операционные расходы правительства Никарагуа", - отметил первый заместитель председателя правления Нацбанка.И третье важное направление - продолжение темы машиностроения. "В ходе выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" мы показали образцы новой техники, в том числе городские автобусы, которые могут передвигаться и по сельской местности. Никарагуанская сторона заинтересована в том числе в таких автобусах. У нас динамичное, постоянное, ритмичное развитие отношений, которое гарантирует поставки техники в периоде 3-5 лет. То есть не разовый контракт, а постоянные динамичные поставки", - обозначил Александр Егоров.В ходе встречи с Лауреано Ортегой Мурильо первый заместитель председателя правления Нацбанка отметил, что дипломатические отношения между Беларусью и Никарагуа установлены более 30 лет назад. 26 ноября этого года открылось посольство Никарагуа в Минске. Также идет работа над открытием белорусского диппредставительства в Никарагуа. "Это подчеркивает динамику наших взаимоотношений. Развитие дипломатических отношений крайне положительно сказывается на торгово-экономическом сотрудничестве. Отрадно, что каждый визит вашей делегации в Минск и белорусской делегации в Манагуа заканчивается не просто обсуждением выполнения складывающихся контрактов и договоренностей. Результатом этих переговоров являются новые идеи по развитию сотрудничества и подписание новых контрактов. Мы готовы обсудить все вопросы торгово-экономического, финансово-кредитного сотрудничества, развития взаимодействия в сфере IT-технологий", - добавил Александр Егоров.Лауреано Ортега Мурильо в свою очередь подчеркнул, что история взаимоотношений между двумя странами действительно длительная. "Хотел бы поблагодарить за те теплые дружественные встречи, которые для нас в Беларуси организуются. Все задуманное исполняется. Все проекты, которые были запланированы, в процессе реализации. Приятно осознавать, что мы следуем графику. Есть и новые проекты. Мы очень надеемся, что в последующие годы у нас получится увеличить втрое все наши договоренности. Хочу также подчеркнуть высочайшее качество белорусской продукции", - отметил он.В беседе с журналистами советник сопрезидентов Никарагуа сделал акцент на том, что никарагуанская сторона удовлетворена развитием двусторонних отношений. "В рамках подписанных соглашений уже достигнуто многое, в первую очередь это поставки белорусской техники в Никарагуа. До настоящего момента мы концентрировались на том, чтобы в нашу страну прибывали так необходимые нам машины, направленные на использование в сфере строительства, коммунальных услуг, промышленности. Но линия поставок расширяется. Сегодня уже идет речь о поставках машин скорой помощи, специализированных машин для работы пожарных. Мы очень надеемся, что линейку поставляемой в Никарагуа техники получится еще больше расширить. Мы видим качество белорусской техники и заинтересованы продолжать сотрудничество в этой сфере", - обозначил перспективы Лауреано Ортега Мурильо.-0-