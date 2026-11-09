Беларусь примет участие в формировании инфраструктуры межбиржевой торговли

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа выразила готовность принять активное участие в развитии электронной торговой платформы в рамках Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж (АТБ). Об этом заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский на общем собрании АТБ в офисе Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.





"Мы полностью поддерживаем инициативу о создании межбиржевой цифровой платформы, которая обеспечит общедоступность информации о спросе и предложении товаров, позволяя продавцам и покупателям из разных стран находить друг друга для совершения трансграничных биржевых сделок. Безусловно, реализация этого проекта будет сопряжена с определенными сложностями, но мы готовы их преодолевать совместно с другими членами ассоциации. Главное - как можно скорее перейти от слов к реальным действиям", - подчеркнул Александр Осмоловский.





По итогам общего собрания АТБ утвержден новый состав Совета ассоциации и учрежден ряд профильных комитетов: по развитию бизнеса, международному сотрудничеству, инфраструктуре и технической совместимости, а также арбитражу. Руководителем арбитражного комитета АТБ избран председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.





Кроме того, в члены АТБ принята новая организация - Национальная товарная биржа (НТБ), с которой БУТБ подписала соглашение о сотрудничестве. Таким образом, в настоящее время в ассоциацию входят 9 биржевых площадок из 7 стран.





Планируется, что следующее общее собрание АТБ состоится в первом квартале 2027 года в Каире. Принимающей стороной выступит Товарная биржа Египта (Egyptian Mercantile Exchange, EMX).





АТБ создана в 2026 году в целях развития взаимодействия между торговыми площадками стран БРИКС+, ЕАЭС+ и ШОС, устранения торговых барьеров и реализации проектов по формированию справедливых ценовых индикаторов на ключевые товары.





ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-