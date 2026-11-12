12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представит национальную экспозицию на международной выставке Vietnam Expo в целях продвижения отечественных технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Vietnam Expo - крупнейшая международная торговая выставка, которая проводится ежегодно с 1975 года и служит главной площадкой для продвижения торговли, привлечения инвестиций и развития производства. Это ключевое событие для тех, кто заинтересован в развитии торгово-экономического сотрудничества c Юго-Восточной Азией.
Выставка пройдет 3-5 декабря 2026 года в городе Хошимине. В ней планируют принять участие представители 65 стран, включая Беларусь.-0-
Экономика
12 ноября 2026, 16:46
Беларусь представит национальную экспозицию на международной выставке Vietnam Expo
Фото belinterexpo.by
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