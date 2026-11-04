Беларусь представит Национальную экспозицию на 9-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае

В 2026 году впервые за всю историю проведения CIIE в Шанхае общая экспозиционная площадь превышает 440 тыс. кв.м, объединяя свыше 4100 экспонентов и зарубежных представителей из более чем 160 стран, регионов и международных организаций.-0-





Фото предоставлено "Белинтерэкспо"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская международная выставка импорта (China International Import Expo (CIIE) 2026) состоится в Шанхае 5-10 ноября с участием Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в "Белинтерэкспо".Одним из ключевых участников CIIE 2026 традиционно выступает Беларусь. Китай и Беларусь связывают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, сотрудничество и взаимодействие по широкому спектру направлений.Белорусскую экспозицию, организованную унитарным предприятием "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты, представят 53 отечественных предприятия пищевой отрасли, промышленной сферы, организации и учреждения научно-технического направления, туризма и системы образования.Лейтмотивом и главной темой этого года выступает "Беларусь технологичная" в развитие объявленных Беларусью и Китаем Годов промышленной кооперации (2026-2027 годы).Белорусская экспозиция размещается в страновом павильоне, в павильоне "Продовольственная и сельскохозяйственная продукция", а также в павильоне" Высокотехнологическое оборудование и информационные технологии"."В настоящее время на площадке ведутся финальные подготовительные мероприятия, идет подготовка к открытию выставки, которая торжественно откроется 5 ноября. В этот день ее посетителями станут представители официальных делегацией различных стран. Для всех желающих выставка откроет двери с 6 по 10 ноября. На 6 ноября намечена торжественная церемония открытия Национальной экспозиции Республики Беларусь", - сообщили белорусские организаторы.В программе работы белорусской экспозиции - тематические встречи и круглые столы с участием представителей белорусского бизнеса и китайского делового сообщества. Предусмотрена также насыщенная культурная программа, в том числе мастер-классы и интерактивные мероприятия, презентации экономического, инвестиционного, туристического и культурного потенциала Беларуси.