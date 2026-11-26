Национальную экспозицию Беларуси также посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников.-0- Национальную экспозицию Беларуси также посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников.-0-





Фото Национального агентства по туризму

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси представлена на 31-й Ташкентской международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути" (TITF 2026) в Узбекистане. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального агентства по туризму.Экспозиция одержала победу в номинации "Лучший национальный павильон". Как отметили в пресс-службе, белорусский павильон с первых часов работы вызвал интерес у посетителей, представителей зарубежной туриндустрии и СМИ. Соэкпонентами с Национальным агентством по туризму выступили туркомпании "Беларустурист", "Оригинальный тур", санатории "Сосны" и "Спутник", гостиничные комплексы "Юбилейный", "МИНОТЕЛЬ", "Бизнес-центр "Столица", национальный парк "Беловежская пуща" и авиакомпания "Белавиа".Предложения в сфере историко-культурного, лечебно-оздоровительного и делового туризма представлены Витебской, Могилевской и Минской областями, а также Национальным выставочным центром "Белэкспо". Гостям предложен широкий выбор маршрутов для индивидуального и семейного отдыха, а также санаторно-курортного оздоровления в Беларуси.На полях ярмарки проходит ряд конгрессных мероприятий. Белорусскую делегацию возглавляет директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. Он пообщался с представителями туристического бизнеса Узбекистана и других стран, проинформировав их о развитии сферы туризма в Беларуси, и пригласил зарубежных партнеров к сотрудничеству для наращивания турпотока с Беларусью, а также реализации инвестиционных проектов по созданию объектов туристической инфраструктуры.В интервью узбекским СМИ директор отметил, что Беларусь рассматривает Узбекистан как важного партнера для сотрудничества в туристической сфере. Он подчеркнул значимость проводимых мероприятий для установления и развития бизнес-контактов и стимулирования поездок граждан двух стран в Узбекистан и Беларусь.