26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предоставит Монголии документацию для возведения молочно-товарного комплекса (МТК) на 1024 головы дойного стада с полным технологическим циклом. Об этом шла речь во время переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрия Горлова с делегацией Монголии во главе с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Цагаанхуугийном Идэрбатом во время Белорусско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.





Стороны подписали договор на предоставление проектно-сметной документации на возведение МТК. Данный проект уже получил положительное заключение государственной строительной экспертизы в Беларуси и теперь будет адаптирован под местные условия и климатические нормы Монголии. "Расширение агропромышленного сотрудничества между Беларусью и Монголией выходит за рамки классической торговли, трансформируясь в глубокий технологический обмен", - отметили в пресс-службе.





Результаты торгово-экономического сотрудничества показывают, что экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос. Наибольшую динамику демонстрирует молочный сегмент: например, общий объем поставок сухого обезжиренного молока увеличился в 2,3 раза. Также зафиксирован уверенный рост в других категориях: экспорт мучных кондитерских изделий вырос на 63%, экстракта солодового - более 66%, шоколада - почти на 13%.





Подчеркивая важность совместной работы, Юрий Горлов отметил: "Товарооборот между нашими странами невысокий, однако в этом году за восемь месяцев экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Монголию из Беларуси вырос и составил 117% к уровню аналогичного периода прошлого года. Мы должны его поддерживать и наращивать", - резюмировал министр.-0-