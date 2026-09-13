Беларусь предложит АБИИ проекты в сферах транспорта, энергетики и цифровизации





В индийской столице Максим Рыженков принял участие в открытом заседании саммита БРИКС "Устойчивость, инновации, сотрудничество и долгосрочное развитие: формируя будущее для инклюзивного глобального роста". На полях саммита глава белорусского внешнеполитического ведомства провел несколько встреч , центральной из которых стала беседа с Цзоу Цзяи.

"Министр поздравил собеседницу со вступлением в должность и отметил, что снятие ранее введенных США санкций с ряда белорусских организаций, включая ограничения со стороны Министерства финансов США, устраняет барьеры для полноформатного сотрудничества и открывает возможности для реализации новых проектов АБИИ в Беларуси", - отметили в пресс-службе МИД. "Министр поздравил собеседницу со вступлением в должность и отметил, что снятие ранее введенных США санкций с ряда белорусских организаций, включая ограничения со стороны Министерства финансов США, устраняет барьеры для полноформатного сотрудничества и открывает возможности для реализации новых проектов АБИИ в Беларуси", - отметили в пресс-службе МИД.





Максим Рыженков подчеркнул, что белорусская сторона готова представить на рассмотрение банка инфраструктурные проекты по его мандату в сферах транспорта, энергетики, здравоохранения, образования и цифровизации, рассмотреть различные варианты финансирования, а также иные формы взаимодействия с этой влиятельной банковской структурой.





Министр иностранных дел также встретился с наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета эмирата Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмедом аль-Зеюди. "Собеседники обсудили реализацию на территории Беларуси важнейших инвестиционных проектов с участием эмиратского капитала, констатировав положительную динамику двустороннего взаимодействия по всем направлениям. Эмиратская сторона в свою очередь подтвердила заинтересованность в расширении своего инвестиционного присутствия в нашей стране", - сообщили в ведомстве.

В русле развития практического взаимодействия Беларуси со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) состоялась встреча Максима Рыженкова с генеральным директором организации Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Глава ВОЗ выразил намерение посетить Беларусь для ознакомления с национальными подходами к медицинскому обеспечению граждан, обмена опытом в отдельных областях оказания медицинской помощи и более глубокого изучения иных белорусских практик, представляющих интерес для ВОЗ.-0- В русле развития практического взаимодействия Беларуси со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) состоялась встреча Максима Рыженкова с генеральным директором организации Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Глава ВОЗ выразил намерение посетить Беларусь для ознакомления с национальными подходами к медицинскому обеспечению граждан, обмена опытом в отдельных областях оказания медицинской помощи и более глубокого изучения иных белорусских практик, представляющих интерес для ВОЗ.-0-





Фото Андрея Синявского

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложит Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) проекты в сферах транспорта, энергетики и цифровизации. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с президентом АБИИ Цзоу Цзяи в Нью-Дели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.