28 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь предлагает России участие в программах северного завоза и развития Дальнего Востока и Арктики. Об этом шла речь на встрече посла Беларуси в России Юрия Селиверстова с российским министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.



"Подробно обсудили перспективные направления взаимодействия в сфере ответственности Минвостокразвития. Рассмотрели возможность участия белоруской стороны в программах северного завоза, проектах опережающего развития дальневосточных регионов, а также расширение поставок нашего продовольствия, коммунальной и специальной техники на Дальний Восток и в российскую Арктику", - рассказали в пресс-службе.



По данным посольства, российская сторона проявила предметный интерес к белорусскому опыту в сферах создания БПЛА, микроэлектроники, биотехнологий и IT.



"Юрий Селиверстов пригласил Алексея Чекункова посетить Беларусь и лично ознакомиться с работой парка "Великий Камень", ПВТ и других наших организаций и предприятий, с участием экспертов обсудить намеченные сегодня точки роста", - добавили в пресс-службе.-0-