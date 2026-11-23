Виктор Каранкевич отметил, что визит губернатора свидетельствует о высоком уровне взаимного интереса к сотрудничеству, а также наличии комплекса вопросов к обсуждению. "В ходе вашей сегодняшней встречи с главой государства были обозначены приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Хотел бы заверить, что со стороны правительства Беларуси будут приняты исчерпывающие меры по их реализации", - подчеркнул вице-премьер.

Часть актуальных задач также была поставлена в ходе встречи губернатора с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным во время XIII Форума регионов Беларуси и России. Один из итогов - проведение бизнес-форума и заседания совместной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. "Белорусская сторона рассчитывает, что эти мероприятия позволят нарастить взаимные связи между деловыми кругами и придаст дополнительный импульс дальнейшему увеличению товарооборота, который традиционно демонстрирует рост", - заключил Виктор Каранкевич.

Виталий Хоценко в свою очередь отметил, что партнерство с Беларусью имеет давнюю историю. Страна - в тройке ведущих внешнеторговых партнеров российского региона. "Будем и дальше делать так, чтобы наш товарооборот был еще более значительным. Кстати, сегодня мы планируем подписать новый план на ближайшие три года в рамках заседания совместной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству", - обратил внимание он.-0-

Фото Николая Петрова Фото Николая Петрова

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Омской области модернизацию трамвайных вагонов, которая включает в себя выполнение капитально-восстановительного ремонта тележек и установку на них новых трамвайных вагонов белорусского производства. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич во время встречи с губернатором Омской области России Виталием Хоценко, передает корреспондент БЕЛТА."Готовы рассматривать и другие направления сотрудничества в сфере городского электрического транспорта, - отметил Виктор Каранкевич. - Знаю, что для Омской области является актуальным вопрос обновления парка пассажирской техники. Рассчитываем, что поставка в ближайшее время законтрактованной партии из 24 автобусов станет началом будущей системной работы".По словам вице-премьера, помимо грузовой и коммунальной техники, Беларусь обладает значительным потенциалом и в области производства пожарных и аварийно-спасательных машин по полному циклу. "Пожснаб" - современное белорусское предприятие, которое выполняет разработку и серийный выпуск пожарной техники с 2002 года. Качество техники подтверждено ее поставками широкому кругу потребителей в России, в том числе МЧС.