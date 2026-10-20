Беларусь планирует увеличить поставки техники в Дагестан в следующем году

Андрей Кузнецов отметил высокую эффективность совместной работы с Россией. "Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" показала, что мы на верном пути. Увеличилось количество делегаций с российской стороны", - обратил внимание министр. Андрей Кузнецов отметил высокую эффективность совместной работы с Россией. "Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" показала, что мы на верном пути. Увеличилось количество делегаций с российской стороны", - обратил внимание министр.





Особое внимание уделяется расширению географии поставок. В частности, перспективным направлением Андрей Кузнецов назвал Дагестан. "Тема интересная, мы обсуждали поставки туда тракторов МТЗ. Они собираются обновлять свой парк, поэтому задачу себе поставили", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о структуре спроса на российском рынке, министр отметил, что белорусская промышленность гибко реагирует на меняющиеся запросы потребителей. Если еще полгода назад основной упор делался на технику с двигателями внутреннего сгорания, то сегодня приоритеты смещаются: "Это газовая тематика, электротранспорт, водородная техника. БЕЛАЗ отрабатывает интересы по трем направлениям".





Министр обратил внимание, что белорусская сторона готова предлагать как технику с двигателями внутреннего сгорания на традиционных и альтернативных видах топлива, так и электрический транспорт - электробусы, троллейбусы с повышенным автономным ходом.





Андрей Кузнецов напомнил, что санкции не привели к остановке ни одного предприятия в Беларуси и России. "Продолжаем заниматься импортозамещением и локализацией", - подчеркнул он.





Среди ключевых интеграционных проектов министр назвал программу мехобработки с участием Минского завода шестерен и "Гомсельмаша" по замещению импортных редукторов отечественными аналогами. В Союзном государстве реализуется 24 проекта, которые дадут результат к 2030 году, резюмировал Андрей Кузнецов.-0-





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