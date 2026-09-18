18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) под председательством заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Олега Дикуна состоялось первое заседание белорусской части совместного Белорусско-Танзанийского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
В заседании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенной Республике Танзания Дмитрий Красовский, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов, представители министерств и организаций страны.
В повестке - вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с африканской страной. "В том числе вопросы проведения прямых платежей, перспективы наращивания экспорта промышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической продукции", - отметили в МАРТ.
Особое внимание уделили подготовке к проведению в Танзании первого заседания совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также организации бизнес-форума.
По итогам заседания заинтересованным госорганам и организациям даны поручения.-0-
Экономика
18 сентября 2026, 19:06
Беларусь планирует нарастить экспорт промышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической продукции в Танзанию
Фото МАРТ
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