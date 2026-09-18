Беларусь планирует нарастить экспорт промышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической продукции в Танзанию

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) под председательством заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Олега Дикуна состоялось первое заседание белорусской части совместного Белорусско-Танзанийского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.



В заседании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенной Республике Танзания Дмитрий Красовский, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов, представители министерств и организаций страны.



В повестке - вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с африканской страной. "В том числе вопросы проведения прямых платежей, перспективы наращивания экспорта промышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической продукции", - отметили в МАРТ.



Особое внимание уделили подготовке к проведению в Танзании первого заседания совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также организации бизнес-форума.



По итогам заседания заинтересованным госорганам и организациям даны поручения.-0-